貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引 容許引擎失靈照起飛：可以賴邊個？係咪賠返個細佬畀我？︱Yahoo

波音747-481 BDSF型貨機10月在香港機場墮海，打撈團隊把失事貨機主體機身放在躉船上。（機管局圖片）

【Yahoo新聞報道】阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今年 10 月降落香港機場時墮海，導致兩名地勤職員死亡。民航意外調查機構昨（ 18 日）發佈初步報告。兩名死者家屬同日曾與民航調查機構會面。其中30歲死者的胞姐陳小姐接受《Yahoo新聞》查詢時表示，機構代表在會上引述報告指， 4 號發動機的反推裝置無法運作，惟對方未有提及該問題在起飛前已經發現，直至家屬再讀報告才知悉。「你明知出發前已經有問題，你確保唔到係咪要用 4 號引擎，都照畀佢起飛，咁一有事就死梗，可以賴邊個呢？係咪賠返個細佬畀我吖？唔係㗎嘛。」

涉事貨機為波音747-481 BDSF型貨機。根據上述報告，貨機在從迪拜出發前，本身就帶有已記錄的技術故障。根據「最低設備清單」，飛機在簽派時，4 號發動機的反推裝置已經不運作 ，但該清單允許飛機在特定條件或限制下繼續運作，並獲運營商的民航監管當局接納採用。該清單根據飛機製造商，即波音公司的指引編製，並獲運營商的民航監管當局接納採用。

質疑最低起飛條件存在風險

陳小姐指出今次事件顯示飛機在僅符合最低起飛條件時運作，存在相當風險，「佢都有講波音公司接受只有三個引擎OK就可以起飛，但係咪就係造就今次事件發生囉？難保下一架飛機會唔會因為同樣情況出事，可能下次唔止死兩個，可能全架機罹難都唔出奇」。她質疑涉事公司和航空部門應否確定全機機件完全運作正常，方批准起飛，確保令同類慘劇永不再發生，「根本成件事可以避免」。

她同時感謝多個部門自事發至今落力調查和配合，期望各方能繼續緊密合作，「唔好放過任何一個蛛絲馬跡，真係幫死者追回公道」。