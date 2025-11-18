四大飲食平台網購優惠碼大放送！
貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引 容許引擎失靈照起飛：可以賴邊個？係咪賠返個細佬畀我？︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今年 10 月降落香港機場時墮海，導致兩名地勤職員死亡。民航意外調查機構昨（ 18 日）發佈初步報告。兩名死者家屬同日曾與民航調查機構會面。其中30歲死者的胞姐陳小姐接受《Yahoo新聞》查詢時表示，機構代表在會上引述報告指， 4 號發動機的反推裝置無法運作，惟對方未有提及該問題在起飛前已經發現，直至家屬再讀報告才知悉。「你明知出發前已經有問題，你確保唔到係咪要用 4 號引擎，都照畀佢起飛，咁一有事就死梗，可以賴邊個呢？係咪賠返個細佬畀我吖？唔係㗎嘛。」
涉事貨機為波音747-481 BDSF型貨機。根據上述報告，貨機在從迪拜出發前，本身就帶有已記錄的技術故障。根據「最低設備清單」，飛機在簽派時，4 號發動機的反推裝置已經不運作 ，但該清單允許飛機在特定條件或限制下繼續運作，並獲運營商的民航監管當局接納採用。該清單根據飛機製造商，即波音公司的指引編製，並獲運營商的民航監管當局接納採用。
質疑最低起飛條件存在風險
陳小姐指出今次事件顯示飛機在僅符合最低起飛條件時運作，存在相當風險，「佢都有講波音公司接受只有三個引擎OK就可以起飛，但係咪就係造就今次事件發生囉？難保下一架飛機會唔會因為同樣情況出事，可能下次唔止死兩個，可能全架機罹難都唔出奇」。她質疑涉事公司和航空部門應否確定全機機件完全運作正常，方批准起飛，確保令同類慘劇永不再發生，「根本成件事可以避免」。
她同時感謝多個部門自事發至今落力調查和配合，期望各方能繼續緊密合作，「唔好放過任何一個蛛絲馬跡，真係幫死者追回公道」。
其他人也在看
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
網上熱話｜驚見生鏽殘舊客貨車 網民笑稱敘利亞風格
有網民於社交媒體上分享，在路上發現一輛生鏽殘舊客貨車，並笑言，「末日風格改裝」。由於該客貨車十分破舊，引起網民討論。 從相片中可見，該客貨車的車尾門已經鏽跡斑斑，以及有凹陷。車尾玻璃佈滿刮花的痕跡，該車的尾軸避震亦疑似損壞。該客貨車引起網民討論。有網民表示，「敘利亞風？」、「Mad Max風」、「香港真係有非洲車am730 ・ 18 小時前
貨機墮海事故 初步報告指飛機發動機降落後繼續加速(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜抵港貨機上月在機場滑出跑道，引致兩人死亡。民航意外調查機構發表初步報告指，飛機降落後其中一個發動機繼續加速，會調查事故是否涉及人為因素等。 事發於上月20日，一架由阿聯酋航空租用的土耳其ACT貨機在機場北跑道衝落海，期間撞到一架機管局巡邏車，車上兩人死亡。事發至今約一個月，民航意外調查機構發布初步報告指，涉事飛機起飛前的紀錄顯示4號發動機反推裝置不運作，飛行過程中都處於正常，又指飛行數據記錄儀資料顯示，飛機著陸後收起所有選定的反推裝置，但4號發動機繼續加速，而在飛機偏離跑道後，其餘三個發動機的反推裝置再次啟動。駕駛艙檢查結果則顯示，其餘三個發動機推力桿關閉，反向推力桿設定為最大值，但4號發動機推力桿處於全速前進推力位置，反推力桿處於最前位置，燃油控制開關設定為運轉模式。報告指，意外發生時能見度良好，天氣適合飛機運作，所有通訊、導航、監察和空中交通管制設備都運作正常，空中交通管制和涉事飛機之間的通訊正常，意外當日沒有收到跑道指示標識系統損壞的報告，意外前跑道上亦沒有發現外來物。民航意外調查機構尤其關注事故是否涉及人為因素、安全管理系統等問題，以及有否導致推力桿失控now.com 新聞 ・ 13 小時前
貨機墮海兩死︱初步調查：起飛前得悉其中一個引擎失靈 降落後「全速前進」未減速︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今年 10 月降落香港機場時從北跑道滑出並墮海，事件導致兩名地勤職員死亡。民航意外調查機構今日（ 18 日）發佈初步報告，發現貨機在起飛時，其 4 號發動機的反推裝置沒有運作，亦即其中一個減速裝置失靈，當飛機降落時，該發動機更進一步處於「全速前進」狀態，導致其餘 3 個發動機即使開啟反推裝置，亦無法阻止飛機偏離跑道，最終墜入海中。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
阿聯酋航空訂購65架波音777X 合約價值逾兆元
（法新社杜拜17日電） 阿聯酋航空（Emirates）今天簽下一紙價值380億美元（約新台幣1兆1842億元）合約，訂購65架波音（Boeing）777X，在杜拜航空展首日對美國飛機製造商波音公司投下信任票。阿聯酋航空由杜拜政府全資擁有，是全球獲利最高的航空公司，本月稍早剛公布今年上半年獲利達29億美元。法新社 ・ 1 天前
特朗普急赴麥當勞峰會喊話：物價正在下降 美國處於黃金時代
美國明年 11 月將舉行期中選舉，若國會參眾兩院重組，恐深刻影響特朗普政府剩餘任期政策走向。在此背景下，美國政壇聚焦選民核心訴求，特朗普周一 (17 日) 現身麥當勞(MCD) 華盛頓影響力高峰會，以「降低食品成本」為切口，強化自己對經濟問題的關注。鉅亨網 ・ 20 小時前
貨機墮海事故 初步報告指飛機發動機降落後繼續加速
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機，上月在機場衝出跑道導致兩死事故，民航意外調查機構發表初步報告，指飛機降落後其中一個發動機繼續加速，會分析是否涉及人為因素等。 報告指涉事飛機起飛前的紀錄顯示，其中一個發動機反推裝置不運作，而在飛行過程中都是處於正常狀況；但飛機著陸後，該發動機繼續加速。駕駛艙檢查結果就顯示，發動機的推力桿處於全速前進的推力位置，反推力桿就處於最前的位置，燃油控制開關設定為運轉模式。調查機構已拆除相關模組，並送往飛機製造商詳細分析事故。運輸及物流局局長陳美寶表示會繼續跟進，全力支持調查機構以最認真的態度調查。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
筲箕灣電車出軌剷行人路 無人受傷服務受阻
【on.cc東網專訊】今日(17日)下午1時27分，一輛電車駛至筲箕灣東大街159至167號東輝大廈對開一彎位時，懷疑失控衝出路軌，部分車頭剷上行人路。幸事件中無人受傷，肇事原因有待了解。受事件影響，部分電車服務受阻。on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔推單車男子被輾斃 妻子與親友傷痛認屍
【on.cc東網專訊】本周日（16日）下午1時許，一輛掛有「P牌」的貨車沿大埔安邦路行駛期間，撞倒一名推着單車橫過馬路的姓魯（52歲）男子，魯男被捲入車底遭車輪輾斃。今晨（18日）9時許，魯男的妻子由親友陪同下，到達大圍富山公眾殮房辦理認屍手續。至11時許，眾人on.cc 東網 ・ 20 小時前
日本嚴打「炸彈尿袋」，強制 PSE 標籤、經產省 12 月起公開違規賣家黑名單
不少香港人喜歡到日本旅遊或透過 Amazon Japan、樂天市場（Rakuten）網購電子產品。然而，市面上充斥著大量未經嚴格安全檢測的平價「尿袋」，潛藏爆炸風險。針對此亂象，日本政府決定出手整治，對於無視監管的製造商及進口商，將會公開其名稱以作警惕。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
英國宣佈提高難民入籍門檻 港人永居條件修訂本周內揭盅
英國內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood）昨日（17 日）在下議院宣佈庇護及遣返政策的改革方案，建議把難民狀態由永久改變為臨時，難民狀態由五年減至兩年半，只有在難民無法回國時才會延續其難民資格；難民亦必須在英國等待 20 年方能申請永久居留，不是現在的五年。至於持 BN（O）申請移民英國的人士，入籍條件亦將有修訂，英國政府將於本周內公佈。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
外交部:不接受日方就中國海警船正當執法提交涉 中方已駁回並提反交涉
日方指稱，4艘中國海警船進入釣魚島周邊海域，並通過外交渠道提出嚴正抗議。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船在中國領海巡航執法正當合法，天經地義。中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回，並提出反交涉。毛寧促敦日方恪守中日四點原則共識，尊重中國領土主權，不得干擾中國海警船巡航執法，不得採取任何可能導致事態升級的舉措。(ST)infocast ・ 16 小時前
埃塞俄比亞爆「馬爾堡病毒」疫情 至少 9 宗病例 類似伊波拉病毒死亡率可達八成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 非洲疾病控制與預防中心上周六（15 日）證實，埃塞俄比亞南部爆發了致命的馬爾堡病毒（Marburg virus）疫情。世衛證實，該地區已發現至少 9 宗病例。Yahoo 健康 ・ 1 天前
黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
特朗普：已清晰當選聯儲局下任主席人選
美國總統特朗普周二表示，已經找到下一任聯儲局主席的合適人選，但他沒有具體解釋。同時他聲稱有人阻止他解僱聯儲局現任主席鮑威爾。 特朗普重申，他希望美國財長貝森特擔任聯儲局主席，但貝森特不願離開財政部，稱將會政治正確，選擇常規適合的人選。 負責是次遴選工作的貝森特表示，他已將候選人範圍縮小至現任聯儲局理事沃勒和鮑曼、前聯儲局理事沃什、白宮國家經濟委員會主任哈塞特和貝萊德集團高層里德。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
日本公債遭拋售 財政擴張憂慮推高長期殖利率
在市場預期日本政府將於本周稍後公佈首個經濟套裝方案之際，日本較長期限的主權債券於周一遭遇大幅拋售，導致殖利率飆升。此次日本債券的下跌，呼應了上周晚些時候美國和英國市場的債券暴跌趨勢。鉅亨網 ・ 1 天前
九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo
一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日元貶破155 財相急警告！高市刺激方案越滾越大 市場緊張
日元兌美元匯率跌破 155 關卡之際，日本財務大臣片山皋月加強對日元貶值的警告力道。先前有報導稱，日本政府擬推出規模大於預期的經濟刺激方案，強化了市場對首相高市早苗偏向寬鬆、重刺激的看法，這恐讓日本央行放慢升息步伐。 片山皋月週二 (18 日) 表示，「我看到外匯市場出現極度單鉅亨網 ・ 21 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 22 小時前
聰心雅談│聯儲局或不減息導致美股跌，真的嗎？（何啟聰）
我不擔心美國聯儲局十二月不減息，我的擔心反而是就算聯儲局減息，但美國經濟短期下行的情況難以扭轉，因為問題已非減息可即時扭轉，而期內美股去水份的情況會斷續出現，指數會出現一浪低於一浪的走勢，個股則可能榮辱互見。Yahoo財經專欄 ・ 19 分鐘前