不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
貨機墮海現場已完成搜證及復修 北跑道擬今午以備用狀態重開
【on.cc東網專訊】香港國際機場昨日(20日)發生貨機衝出跑道事故，機場北跑道仍然封閉，機管局表示今日（21日）中午有望重開，但會維持備用狀態。
據了解，昨日下午4時，人員已完成全部搜證，機管局開始進行復修工程。現場圍網被撞爛，跑道有輕微損毀，全部復修工作已在今晨7時已完成。當局已經開始巡視跑道，希望今午約12時，能將跑道重新開放。但會維持一個備用狀態。備用狀態的原因是因為飛機殘骸仍在海邊，不時可能有工作人員或躉船到場處理，而貨機的「黑盒」仍未打撈。
