貨機衝落海釀兩死｜機管局指北跑道已完成基本復修 周二下午四時重開

【Now新聞台】一架迪拜來港貨機昨日撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。機管局稱已鎖定黑盒在機尾位置，今日下午四時重開北跑道，維持備用狀態，目標是一周內移除貨機殘骸。

涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱已完成圍網和跑道的復修，並聯絡涉事航空公司及保險公司，確認貨機已完全損毁，會當作飛機殘骸處理，又強調被撞落海的巡邏車當時位於安全位置，距離跑道中線162米，多於民航處規定。

機場管理局機場運行執行總監姚兆聰：「責任他們走不掉，但為了迅速而來，我們都會主動介入，機管局會直接找打撈公司，因為公司註冊都是土耳其，如果等他處理都不知道要處理多久，我們目標希望一星期以內可以將(殘骸)移除，但都要視乎天氣及吊船在哪個位置能夠吊起。」

廣告 廣告

香港專業飛行員協會主席張敬龍在本台節目《時事全方位》提到，駕駛民航客機及貨機的標準和要求都是一樣，能夠駕駛這麼大的飛機，機組人員應該有相當多的經驗，事件的成因有待民航意外調查機構和警方調查。

香港專業飛行員協會主席張敬龍：「航空公司其實本身的安全紀錄比較參差，之前都發生過同類意外在中亞地區，復飛的時候發生嚴重空難，導致30幾人死亡。本身航空公司管理問題都會是意外調查組的調查方向之一，以及機件維修和最重要的是機組人員的培訓。」

張敬龍又稱，打撈到黑盒後就能看到飛機所有飛行數據，以及透過駕駛艙的飛行紀錄儀，實時聽到當時駕駛艙發生甚麼事。

#要聞