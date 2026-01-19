貨櫃墮海被沖上岸 英國驚現薯條沙灘

英國南部 Eastbourne 一個石灘近日發現大量薯條。 （KJ Duursma / facebook）

一艘貨櫃輪上月（12 月）6 日在英國南部懷特島對開海域發生意外，船上十六個貨櫃墮海，被沖上英國南部沿岸不同地點。其中一個載有洋蔥和薯條的貨櫃近日被發現擱淺於 Eastbourne 的石灘上，薯條散滿一地，把石灘染成「黃金海岸」。當地居民自發合力清理，以免造成生態破壞。

墮海貨物包括香蕉、牛油果

肇事貨櫃輪為 Baltic Klipper，上月六日由荷蘭出發前往英國樸茨茅夫期間，在英國南部懷特島對開海域發生意外，船上十六個貨櫃墮海，沒有船員受傷。海事暨海岸防衞署表示，墮海貨櫃載有非危險品貨物，包括香蕉、牛油果等。當局一度擔心貨櫃會隨海漂浮，對附近船隻帶來危險。

事隔超過一個月，一個載有數以千包薯條和大量洋蔥的貨櫃被發現沖上 Eastbourne 的石灘上。當地居民 Joel Bonnici 近日前往石灘散步時，發現岸上一片金黃，薯條散落一地，最密集處積聚了兩尺半厚。區內居民於是自發合力清理薯條和洋蔥，最重要是包裝着食物的膠袋；他們害怕在附近海域棲息的海豹會誤吞膠袋。

East Sussex 議會呼籲區內居民提高警覺，尤其是狗主，因為被沖上岸的物品可能對狗隻有危害。

貨櫃同時載有大量洋蔥，墮海後懷疑被沖毀並漂流上岸。 （KJ Duursma / facebook）