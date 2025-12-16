海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
貪平買手機殼隨時中毒？鉛含量超標 30 倍，恐致癌傷腎！專家教你 3 招避雷
央視踢爆黑心商家用醫療廢料重製，手機發熱釋毒氣。
你現在手上的手機殼，是不是幾蚊淘寶包郵，或者在街邊攤檔隨手買的？如果是，請立刻聞一聞有沒有異味！
《央視財經》報道揭發，市面上不少廉價手機殼暗藏殺機。部分黑心商家為了壓縮成本，竟然回收醫療廢料和電子垃圾作為原材料。這些「垃圾」經過簡單處理和注塑後，搖身一變成為外觀精美的手機殼，但內裡卻充滿了塑化劑、多環芳香烴以及各類重金屬。
浙江省市場監督管理局早前進行了一項專項風險監測，結果令人觸目驚心：部分低價手機殼的鉛含量竟然超出國家標準上限 30 倍。
手機變「毒源」？發熱時更危險
報道指出，如果你新買的手機殼帶有濃烈的塑膠味，這就是第一個危險警號。特別是當你在打機或充電導致手機機身發熱時，高溫會加速這些有毒物質的釋放，刺鼻氣味會變得更加明顯。
可能會透過手機殼長期接觸有毒物質的風險包括：
鉛： 長期接觸過量的鉛會損害神經系統，嚴重者可能導致腎衰竭，對兒童的智力發展影響尤深。
塑化劑及多環芳香烴： 具有潛在的致癌風險，並可能干擾內分泌系統。
專家教路：3 招揀選安全手機殼
為了避免節省一元半塊的小物件而變成健康大麻煩，專家建議在選購時應遵循以下原則：
1.優先選擇液態矽膠或 TPU（熱塑性聚氨酯）材質的手機殼。這類材質相對穩定，釋放有毒物質的風險較低。
2. 購買內地的手機殼時留意產品包裝，優先選擇標有 3C 認證，以及註明執行國家標準《手機殼套通用技術要求》的正規產品。切勿購買「三無」產品（無生產日期、無質量合格證、無生產廠家）。
3. 要警惕那些外觀極度花哨、顏色過於鮮豔，或者帶有毛茸茸裝飾但價格極低的手機殼。這些顏料和黏合劑往往是重金屬和化學殘留的重災區。
《央視財經》建議剛買回來的膠殼，不要急著立刻套上手機，可以先用清水沖洗，並放在通風處晾曬一週，待氣味散去後再使用，以減少揮發性有機物的吸入風險。
更多內容：
手機殼藏毒害｜內地¥9.9包郵手機殼鉛含量超標30倍，被爆使用醫療廢料製造！長期接觸或鉛中毒，恐損害智商、記憶力
央視財經（微博） - 【#手机壳选不对等于手抓毒源##塑料味浓烈的手机壳有毒物质或超标#】
