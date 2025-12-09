精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
貪逾11億人民幣 華融國際前總經理被執行死刑
【on.cc東網專訊】中國華融國際控股有限公司前總經理白天輝受賄逾11億人民幣（約12.1億港元）被判處死刑。經最高人民法院核准，天津市第二中級人民法院周二（9日）上午對他執行了死刑。臨刑前，他會見了其近親屬。
天津市第二中級人民法院去年5月以受賄罪判處白天輝死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。他上訴後，天津市高級人民法院經開庭審理，今年2月裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核確認，白天輝2014年至2018年利用多個職務便利，為有關單位在項目收購和企業融資等方面謀取利益，非法收受巨額財物。
最高人民法院認為，一審判決、二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，核准天津市高級人民法院維持一審判死的刑事裁定。天津市第二中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，對白天輝宣判並執行死刑。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 20 小時前
胡‧說樓市｜撻訂悲歌！大角咀Larchwood追收百萬差價 拆解買家抗辯關鍵
樓市經歷過山車般的轉角市，雖然近期氣氛稍見回暖，負資產宗數亦有所回落，但對於在樓價高峰期入市的買家來說，噩夢可能才剛剛開始。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 19 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 1 天前
27次射門麾下最多 阿摩廉點名讚曼治
【Now Sports】曼聯以4:1大勝狼隊，全場錄得27次射門，是阿摩廉領軍以來單場射門次數最多，按其口吻顯然覺得球隊贏得少。畢竟狼隊是榜尾弱隊，曼聯今仗得以錄得27次射門，阿摩廉賽後說：「我們大部份時間表現出色，到最後理應出現不同比數。打從第1分鐘開始，我知己隊遲早可得勝，我實在享受球隊下半場的表現。我們需要贏得下一場比賽，今仗已成過去。」阿摩廉同時點名大讚曼治（Mason Mount）：「不僅是他取得的入球，是他在比賽的表現──他如何進攻、如何防守，他了解個人技術特質，不必太多接觸皮球，他實在是出色的球員，努力不懈。他知道有時需要擔任後備。」至於曼治說：「我受過挫折，有過艱難時刻，我感覺到準備好推進。」曼聯升上第6位，下仗是下周一主場鬥般尼茅夫。now.com 體育 ・ 2 小時前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期熱選（09/12-13/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Prestore 通心粉，7號天使麵，螺絲粉，長通粉，貝殼粉 $13.9/3件、展群刀削麵 $28.9/1件、Ferrero 奇趣蛋 $12/2件、Natureznacks 原粒夏威夷果仁 $28.9/1件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【龍豐】豐搶價 SHU UEMURA 持妝啞光定妝噴霧 $158/件（即日起至15/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，ISHIZAWA KEANA 大米精華保濕塗抹式面膜 $65/件、KOSE SOFTYMO速效卸妝油 $32/件、SHISEIDO MOILIP 藥用潤唇膏 $42/件、SAJO 韓國午餐肉 $22/2件、VINDA 超軟取式袋裝面紙-天然無香 10包裝 $26/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 1 天前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【譚仔三哥米線】三哥「餸」暖價 一連4星期米線低至$40（即日起至04/01）
譚仔三哥米線一連四星期推出三哥「餸」暖價，每個星期上午10點30分至下午5點，指定米線有優惠，每日下午5點後亦有晚市優惠，多款皇牌小食低至$6，好_抵 Dinner套餐低至$54，套餐包番茄湯雞肉墨丸豆卜米線，小食可選土匪雞翼（2隻），或素菜卷串燒，再加自選飲品，用三哥APP更可用VIP晚市8折優惠，享折上折優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
英超話題 ｜經典失言個案逐個捉
英超歷史上，無論領隊或球員，都曾講過一些極具震撼性的言論。BBC Sports趁著利物浦皇牌沙拿的公開決裂，列出以往多個極具代表性的爆炸性時刻，並回顧講完之後的後果。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 22 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 1 天前
的士司機認兜路、無禮貌等4罪罰4,300元 辯方指乘客職業特別、被告沿路受氣
辯方求情指，被告案發時聽錯指示，故行駛較遠的路程，又指乘客職業特別，聽對方「講咗咁多分鐘」，才一時情緒失控。據悉，該乘客曾任職警員。裁判官施祖堯判刑指，乘客選乘的士是為求方便，雖然事主沒金錢損失，惟被告行為耗用更多時間，又指被告在車門打開下駕駛，對乘客的安全而言絕不能接受。法庭線 ・ 2 小時前
淘大花園凶宅劈價至300萬沽 較市價低逾三成
九龍灣牛頭角道淘大花園曾被揭發「無屍命案」的E座中層2室凶宅單位，實用面積390平方呎，去年12月以380萬元放售，近期減價至300萬元終易手，呎價7,692元，樓價較市價低約36%。原業主於2014年2月斥353萬元購入，入市近十二年，賬面蝕53萬元或15%。AASTOCKS ・ 3 小時前