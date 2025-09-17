貪食蛇真實上演！廣東巨蟒「生吞牛犢」

▲中國廣東14日出現巨蟒吞食小牛犢，當地消防到場後將蛇帶到10公里外的地方放生。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 貪食蛇真實上演！中國廣東日前出現一條10公斤的巨蟒，吞死一頭小牛犢，村民見狀嚇壞，消防到場後將巨蟒帶到10公里外放生。

據中國媒體《第一現場》報導，廣東汕尾陸河縣河田鎮布金村鷹嘴山下，14日驚見一頭大蟒蛇吞死牛犢，消防趕到場應急處置，河田鎮消防隊表示，蟒蛇重10公斤左右，已經專車運送到距離10公里外、人煙罕至的地方放生。

現場畫面可以看到，蟒蛇緊緊纏住一隻小牛犢，小牛已經停止掙扎，頭部和上半身都已經被蟒蛇吞入腹中，場面相當可怕。

不少網友看到畫面都相當驚嚇，紛紛留言：「永遠放生。下次讓它們吃人嗎」、「放生到了人跡罕至的地方，那個地方的人本來就少，遇見這麼大的蟒蛇，求救的機會都沒有，因為很難碰到另一個人救他」、「過段時間蛇再爬回來！這麼大絕對能吃人了」、「天呐，這個大蟒蛇真的是超大呀。」

中國消防提醒，出門若遇到蛇，千萬別突然揮手、跺腳等攻擊行為，蛇害怕突然襲擊，人不動牠大概率也不會主動攻擊。接著沿直線小步向後退，每步別超30公分，眼睛盯著蛇的動向，千萬別背過身猛跑。若被蛇咬傷，要立即離開蛇的攻擊範圍，避免次咬傷，在確保安全的情況下把蛇的樣子拍下來，讓醫生判別有無毒性，保持傷口低於心臟高度、避免傷體移動，報警說明蛇傷及咬傷時間，不要切開傷口、用嘴吸出毒液或火烤、冰敷傷口。

