龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
30+養出「貴婦肌」關鍵公開！從淡斑提亮精華到養膚級氣墊，素顏也能自帶高級光
30 歲之後，肌膚問題不再只是乾或暗，而是「斑點慢慢浮出、膚色開始不勻、上妝越來越吃力」？真正的貴婦肌，關鍵不是遮，而是讓膚色乾淨、輪廓清楚、妝感自然貼服，近看也站得住腳。
日常保養｜直接處理「斑點與暗沉源頭」
肌膚之鑰「彩虹藻鑽光精華」的核心不是短暫亮白，而是針對「黑斑生成機制」下手！配方以法國深海彩虹藻精萃為亮白關鍵，搭配高濃度4MSK與深海亮白酵素，從源頭阻斷暗沉訊號，同步淡化已形成的斑點。使用一段時間後會發現膚色變得更均勻、原本有黑斑的地方也被淡化了，屬於越用越耐看的那種透亮度，而不是一抹即白的假光感。
進階護理｜讓輪廓線條「真的有被拉回來」
如果說亮白決定第一眼，那輪廓就是近看質感！法國柏絲「勻痕緊鑰V型護理」主打無痛、非侵入式的類醫美概念，透過微充盈技術與多重活性能量導入，針對法令紋、嘴邊肉與下顎線條做精準修飾。完成後最有感的不是誇張拉提，而是臉部線條變乾淨、膨鬆感回來，拍照時不需要特別找角度，屬於低調卻很加分的抗老型護理。
化妝選養膚款｜底妝同時做到「保濕、服貼、不暗沉」
嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅把高比例養膚成分直接放進底妝，除了有24K純金雙面粒子，還包含白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜，並搭配服貼網紗技術讓粉體更均勻，上臉後毛孔與細紋被自然柔焦，不是厚遮，而是讓肌膚一整天維持水潤感與細緻光澤，呈現透亮水光妝效，特別適合30+開始在意「不喜歡底妝到下午就卡紋乾裂」的人。
看更多 CTWANT 文章
陳意涵怎麼辦到43歲還像23歲？「少女顏」關鍵竟是晚上8點就睡覺！
台北最新「必逛清單」更新！101頭皮養護新櫃、A8質感選品店、松山療癒系香氛店一次收！
其他人也在看
懶人必學！睡覺也能「偷偷變美」的3個方式！把夜晚變成你的修護加速器
想把夜晚變成高效率保養時段，臉部一定是第一步。來自肌研的「極潤金緻保濕晚安精華凍膜」，就是專為夜間修護設計的懶人型保養！洗臉後薄擦一層就能直接睡，凝露質地會在肌膚表面形成鎖水膜，搭配品牌經典的8重玻尿酸配置，讓補水與鎖水在整個睡眠過程中持續進行；隔天醒來，...styletc ・ 2 小時前
如何擺脫「歐陽娜娜妹妹」標籤？歐陽娣娣高EQ回應圈粉：我覺得很值得驕傲
歐陽娣娣近日登上綜藝節目《有歌》，被問到如何看待外界賦予的「歐陽娜娜妹妹」標籤，她不但沒有迴避這個問題，反而直言自己覺得很值得驕傲，並不認為這樣的稱呼需要刻意擺脫，高EQ發言得到不少網友讚賞。姊妹淘 ・ 3 小時前
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦！這幾款超有台灣味，小巧好攜帶，台灣人也想收
Threads網友熱議「送外國人的伴手禮」你第一個想到的是什麼？扣除掉義美泡芙、鳳梨酥、茶葉等食品相關的，其實還有超多選擇！本篇統整出Threads網友的分享，盤點出呼聲最高、連台灣人都想收藏的伴手禮，哪一款你也想收呢？Beauty美人圈 ・ 1 小時前
平價、專櫃盤點5款「免沖洗護髮」推薦！張員瑛也愛用它，這款宛若迷人偽體香
使用，方便快速的免沖洗護髮產品也相當必備，多管齊下照護、保養髮絲，才能有效養出最漂亮的夢幻逸髮，BEAUTY編盤點2025「免沖洗護髮」產品，不同劑型、用髮與族群通通詳解，且平價、專櫃通通有！Beauty美人圈 ・ 1 小時前
半夜抽筋、雙腳小腿水腫點算好？中醫教5式簡單經絡操，在家做到改善抽筋和水腫問題｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
假如你經常坐，日常沒有太多的走動，睡眠時有時都會有抽筋的狀態，繼續又會容易影響睡眠。註冊中醫師楊明霞博士，為大家準備了一套簡單經絡操，在家都可以做到，以改善抽筋、水腫的問題。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
臘腸食譜│芋頭燜臘腸 咁樣煮香而不油
芋頭也開始合時令，粉糯的芋頭最佳拍檔的食材其中要數到便是臘腸。用芋頭燜臘腸又香又入味，在煮臘腸之前，可以用滾水來淋一淋，可以洗去油膩感，也可以將表面稍為軟化，會比較好切。燜芋頭前，可以將臘腸和蒜頭及醬料去一起爆香才加入芋頭，燜起來的味道會更香，即睇如何製作芋頭燜臘腸 ：Yahoo Food ・ 1 天前
星座運勢｜1月山羊/水瓶/雙魚運勢：雙魚關係要有適量的「斷捨離」、山羊職場有「爛攤子」要處理｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年1月星座運勢，分析山羊座、水瓶座、雙魚座1月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Switch 2 Joy-Con 2 新手掣玩神秘？紫 + 綠配色搶眼卻出奇地「睇唔到」！
Nintendo 今日宣布為 Switch 2 推出首款新配色 Joy-Con 2 手掣，左、右控制器分別為淡紫色及淡綠色，預計 2 月 12 日正式發售，當日還有最新遊戲《瑪利歐網球 狂熱》同步登場。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Olive Young年度大賞清單揭曉 韓妹激推MEDIHEAL面膜半價起！Top 8必買護髮素、防曬、唇膏總整理
一年一度的Olive Young Awards年度獲獎名單終於出爐，這份榜單絕非普通的產品推薦，而是基於年度真實購買數據，綜合消費者評價、回購率及市場趨勢分析得出的權威結果。小編特別從榜單中，整理出最具話題性與高評分的王牌產品推薦，只要跟著這份攻略買，就能輕鬆將韓國最頂級的護理產品帶回家。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳意涵怎麼辦到43歲還像23歲？「少女顏」關鍵竟是晚上8點就睡覺！
關鍵一：作息比保養品還狠，晚上8點直接關機陳意涵多次分享，自己是「早睡派代表」，晚上約8點就準備入睡，清晨自然醒。不是偶爾早睡，而是長期固定節奏，讓生理時鐘穩定運轉。這種高品質睡眠，直接影響皮膚修復、代謝速度與精神狀態，也難怪她素顏狀態常被誇「比上妝還乾淨...styletc ・ 3 小時前
LA MER、SK-II精華減價低至28折！Sasa莎莎新年至抵時機入手貴婦護膚品/日韓防曬/面膜
想越來越年輕？新一年都要Keep住保養，莎莎慶祝新年推出1月至筍價，有許多專櫃品牌或近期大熱的日韓護膚品都有優惠，多件美妝護膚產品低至28折即可入手！當中有LA MER爽膚水，折後$635就可入手！而La Roche-Posay B3精華、SK-II SKINPOWER致臻能量精華霜、La Prairie魚子精華瓊貴緊緻眼霜低至38折，抵買到難以置信。另外，防曬必備的ROUND LAB防曬霜；日韓大熱的REJURAN面膜、VT微針防脫髮精華都有折，大家快手刀去搶購吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026年不再等你想清楚！月老牽線只給「當機立斷」的人，感情世界全面洗牌
月老在 2026 年的新年不忙著牽線。他先讓你看清哪一條紅線，早就失去了溫度。新年的第一條紅線，不是牽向誰而是先剪向錯的地方。月老今年牽的是通電的紅線，它只連結敢行動、敢轉彎、敢離開舊路的人。姊妹淘 ・ 26 分鐘前
台北早餐店哪家最強？營養師推薦９間口袋名單，網友狂讚它：連吃３天都不膩
早餐被譽為一天中最重要的一餐，不僅能提供身體所需的能量，更攸關健康狀況。研究指出，長期不吃早餐恐增加心臟病、第二型糖尿病及中風等疾病風險。近日知名營養師高敏敏在社群平台分享個人珍藏的早餐店口袋名單，並食尚玩家 ・ 2 小時前
汪小菲老婆懷孕美照曝光！換3套白禮服「唯美捧大肚」 網驚豔讚：仙女孕婦
汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日分享首支懷孕後期日常vlog，記錄從早上起床保養、準備清淡早餐，到拆收朋友送的寶寶禮物、試穿寫真禮服的過程。影片中，她狀態輕鬆，整體畫面充滿生活感，也引來不少網友關注。姊妹淘 ・ 1 天前
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用
到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝食尚玩家 ・ 3 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
陳曉華四眼Look過生日 熱鬧中感受內心安靜
【on.cc東網專訊】無綫花旦陳曉華（Hera）本月3日度過31歲生日，連日來不停有人為她慶祝，包括朋友及粉絲聚會，粉絲們更帶同手福應援，無時無刻為偶像打氣，Hera上載收到不少鮮花和蛋糕禮物，她的四眼妹造型非常可愛，照片相當熱鬧，不過壽星女就心情平靜，她在社交東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析
2026年馬年運勢，12生肖運勢又是如何呢？由蘇民峰師傅為大家一一分析，犯太歲生肖、有吉星、凶星該如何應對，讓各位準備好迎接馬年，一切心想事成，行個靚運！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
森七菜爆紅背後藏什麼故事？ 2026年新片張力大爆發！
來自日本大分縣的*森七菜*，2001年8月31日出生，身高154公分，血型A型，星座處女座。原本在大分過著普通生活，2016年夏天在當地餐廳用餐時被星探發現，從此開啟演藝之路。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
自助餐買一送一優惠｜康得思酒店全新「鱘龍薈臻」自助餐 人均$185起食鐵板香煎鵝肝、西伯利亞鱘魚子醬、本地榕樹澳小龍蝦
位於旺角的康得思酒店推出極抵買一送一優惠！由即日起，不論是自助午餐、全新的「鱘龍薈臻」自助晚餐，還是週末下午茶自助餐，通通都有買一送一，人均低至$185起！自助晚餐由貴價西伯利亞鱘魚子醬、鐵板香煎鵝肝，到本地特色的榕樹澳小龍蝦及多款時令海鮮應有盡有；至於自助午餐及下午茶自助餐也有豐富美食及甜品，性價比非常高！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前