30+養出「貴婦肌」關鍵公開！從淡斑提亮精華到養膚級氣墊，素顏也能自帶高級光

（圖／吳雅鈴攝）

30 歲之後，肌膚問題不再只是乾或暗，而是「斑點慢慢浮出、膚色開始不勻、上妝越來越吃力」？真正的貴婦肌，關鍵不是遮，而是讓膚色乾淨、輪廓清楚、妝感自然貼服，近看也站得住腳。

日常保養｜直接處理「斑點與暗沉源頭」

肌膚之鑰「彩虹藻鑽光精華」的核心不是短暫亮白，而是針對「黑斑生成機制」下手！配方以法國深海彩虹藻精萃為亮白關鍵，搭配高濃度4MSK與深海亮白酵素，從源頭阻斷暗沉訊號，同步淡化已形成的斑點。使用一段時間後會發現膚色變得更均勻、原本有黑斑的地方也被淡化了，屬於越用越耐看的那種透亮度，而不是一抹即白的假光感。

肌膚之鑰彩虹藻鑽光精華40ml／10,500元（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

進階護理｜讓輪廓線條「真的有被拉回來」

如果說亮白決定第一眼，那輪廓就是近看質感！法國柏絲「勻痕緊鑰V型護理」主打無痛、非侵入式的類醫美概念，透過微充盈技術與多重活性能量導入，針對法令紋、嘴邊肉與下顎線條做精準修飾。完成後最有感的不是誇張拉提，而是臉部線條變乾淨、膨鬆感回來，拍照時不需要特別找角度，屬於低調卻很加分的抗老型護理。

柏絲勻痕緊鑰V型護理 約90mins／4,000元（圖／品牌提供）

化妝選養膚款｜底妝同時做到「保濕、服貼、不暗沉」

嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅把高比例養膚成分直接放進底妝，除了有24K純金雙面粒子，還包含白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜，並搭配服貼網紗技術讓粉體更均勻，上臉後毛孔與細紋被自然柔焦，不是厚遮，而是讓肌膚一整天維持水潤感與細緻光澤，呈現透亮水光妝效，特別適合30+開始在意「不喜歡底妝到下午就卡紋乾裂」的人。

嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅／3,150元（圖／吳雅鈴攝）

漂亮的珠寶級粉殼，讓妳拿在手上補妝也超奢華。（圖／吳雅鈴攝）

