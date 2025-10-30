五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
大閘蟹盛宴買一送一！金域假日酒店龍苑中餐廳 人均$594起歎花雕雞油蒸大閘蟹/蟹粉竹笙海皇燕窩羹
金域假日酒店龍苑中菜廳大推大閘蟹盛宴買一送一優惠，只需低至$594！詳情即睇：
又來到品蟹的黃金時節，金域假日酒店龍苑中菜廳順將秋日最鮮的蟹味濃縮進餐盤，推出季節限定的大閘蟹主題盛宴，兩大特色套餐包拾「華麗『蟹』逅套餐」以蟹粉為主題，從開胃小菜到湯羹、主菜再到甜品，每一道都藏著驚喜；「大閘蟹三重奏套餐」則專注大閘蟹自身原味，用清蒸、花雕蒸、鹽焗三種經典烹調手法，演繹同一食材的多元風韻！套餐更大推買一送一優惠，只需低至$594即可歎到！
華麗盛宴大閘蟹入饌 必吃紅蟹粉芙蓉三鮮蟹斗/蟹粉竹笙海皇燕窩羹
龍苑中菜廳主廚以時令食材打造出季節限定的「華麗大閘蟹盛宴」，每一道菜都圍繞蟹鮮展開，先來清蒸大閘蟹，簡單蒸熟後，蟹殼橙紅，膏脂飽滿，入口綿密鮮甜，盡顯大閘蟹原風味；蟹粉芙蓉三鮮蟹斗以蟹殼為器，釀滿蟹粉和蛋白，口感柔軟，味道濃香；蟹粉竹笙海皇燕窩羹更是精緻，清甜的湯底裡，竹笙的脆嫩、燕窩的絲滑與蟹粉的甘香，每口都是層次感。
華麗大閘蟹盛宴
金粟蝦餅，四喜烤麩，黑豚叉燒，蒜香小排骨
蟹粉竹笙海皇燕窩羹
清蒸大閘蟹
紅燒鮑魚鵝掌花菇
蟹粉芙蓉三鮮蟹斗
酥炸蟹粉荔芋盒
蟹粉薑米海參瑤柱炒飯
黑糖薑茶湯圓
【買一送一】金域假日酒店龍苑華麗大閘蟹盛宴（2人用）
優惠價：$1,188/組
大閘蟹三重奏 紫蘇葉清蒸/花雕雞油蒸/鹽焗
為了深度體驗大閘蟹的多變風味，龍苑中菜廳主廚專門打造「大閘蟹三重奏套餐」，一份套餐包括了三隻大閘蟹，分別以三種不同烹法呈現，每種做法都能突出蟹肉的獨特優勢。紫蘇葉清蒸大閘蟹用紫蘇的清香中和蟹的寒性，同時鎖住蟹肉的清甜；花雕雞油蒸大閘蟹則讓蟹肉吸飽花雕酒的醇香與雞油的潤滑，蟹肉帶著淡淡酒香，口感更為醇厚；鹽焗大閘蟹則以鹹香配搭鮮甜的層次帶來驚喜！
大閘蟹三重奏套餐
脆皮燒腩仔，青瓜海蜇，蒜泥雲片白肉
紫蘇葉清蒸大閘蟹、花雕雞油蒸大閘蟹及鹽焗大閘蟹（共三隻）
蟹粉扒豆苗
薑米海皇炒飯
黑糖薑茶湯圓
【64折優惠】大閘蟹三重奏套餐
優惠價：$688｜
原價：$1088
金域假日酒店龍苑中菜廳
地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店低層1樓（地圖）
