中國政府通報暫停進口日本水產品

買不買Switch 2？日本小學生「靠1特點」說服老爸 網共鳴：太懂了！

任天堂最新主機 Nintendo Switch 2 正式推出，但目前限定遊玩的遊戲並不多，加上價格貴上不少，因此一些已經擁有 Switch 的玩家們還暫時不打算升級。而最近日本一位父親在社群上分享，他如何被小學二年級的女兒成功說服購買 Switch 2 主機。

女兒說服爸爸升級 Switch 2。（示意圖，圖源：Getty Images）
這位父親起初認為，女兒主要只玩《集合啦！動物森友會》，現有的 Switch 就已經足夠，因此拒絕了她的請求。然而這位聰明的女兒在被父親拒絕後表示，她看到 Switch 2 返回主畫面的載入時間，從原本的 54 秒大幅縮短到只要 24 秒。而這個「載入時間縮短超過一半」的具體數據，剛好精準的擊中了所有玩家的痛點。

畢竟對於每天都要在島嶼與主畫面間切換的玩家來說，節省下來的時間相當可觀，讓父親意識到，這不只是換一台新主機，更是對遊戲體驗的實質上的改善，於是最後成功被說服購買了 Switch 2，還曬出了女兒剪輯的《集合啦！動物森友會》短片。

這家庭趣事在社群上也引起討論和共鳴。許多玩家紛紛表示：「感同身受」、「這個女兒太懂了！」、「提升載入速度真的是很好的宣傳」、「小學二年級就有這種簡報能力，未來不可限量」。大家都普遍認為，遊戲的載入速度，以及系統操作的流暢度，真的比起畫面提升都還要更重要，可以大幅度降低載入過久時產生的煩悶感。

