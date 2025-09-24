買了卻沒空玩？日媒調查Steam玩家為何越買越多，越玩越少

隨著 Steam 等數位遊戲平台的普及，玩家可以隨意接觸到成千上萬款遊戲。特別是 Steam 頻繁的特賣，動輒 50% 甚至 75% 以上的折扣，催生了玩家口中的「喜+1」、「只買不玩」文化，讓遊戲收藏庫真的只是「收藏」。然而，這種看似划算的消費模式，也衍生出現代玩家普遍的煩惱「遊戲山積」，究竟是什麼原因，導致玩家們的遊戲越買越多，卻越玩越少？最近一項日本針對 Steam 玩家的調查，就揭開了背後的主要因素。

特價會讓人購買遊戲時變盲目。（圖源：Steam）

廣告 廣告

根據日本遊戲攻略網站「神ゲー攻略」母公司 Lighthouse Studio 在 2025 年 9 月公開的一項調查，他們事先向 3,000 名 10 到 60 歲的玩家詢問，是否有用過 Steam，其中僅有 10.2% 的人，也就是 272 人表示用過。這 272 名 Steam 玩家的線上問卷調查顯示，導致遊戲堆積如山最主要的原因其實很簡單，是「沒時間玩遊戲」。

當然，調查還進一步分析了造成「遊戲山積」的其他因素。除了時間不足這個主因外，像是「玩到一半被其他更吸引人的新遊戲分散注意力」也是重要原因之一。有趣的是，「因為特價活動而不小心手滑購買」和「缺少開始新遊戲的動力」同樣是榜上有名。這些原因都表示玩家在面對大量遊戲選擇時的矛盾心態：一方面被折扣和新作吸引而衝動購買，另一方面卻又因時間與心力的限制而無法一一體驗。

有趣的是，該調查也探討了玩家「消化山積」的契機。最多人選擇的答案是「遇到連假或有空閒時間」，這與造成山積的主因「沒時間」正好相對，代表時間依舊是決定遊戲進度的關鍵。其次，「在社群或實況影片上看到該遊戲成為話題」也能有效讓玩家回頭玩舊遊戲。其他像是「有明確的遊戲目標（例如全成就）」或「被朋友邀請」，也都是幫助玩家清理遊戲庫存的一種動力。

其他方面，影響玩家購買遊戲的第一個要素並非類型或是評價，而是 Steam 給出的折扣，有 26.1% 的人不會在非特價期間消費。甚至有近半數 47.5% 的玩家，都曾因為特價而買過原本不想買的遊戲，可見特價對於許多 Steam 玩家來說是多麼大的吸引力，即便不玩，也會因為價格便宜而入手。

