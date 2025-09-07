打風｜天文台評估需否周日晚上改發更高信號
買二手手袋8個好地方！3招教你買二手名牌手袋如何不被騙
有甚麼事比購買名牌手袋更開心？就是購買一個有折扣的名牌手袋！但問題是，像Louis Vuitton這樣的名牌好像從來不會降低商品的價錢（以控制它們商品的價值），你也很少會在Chanel店中找到「清貨」的手袋。 那有甚麼辦法？ 就是買二手袋。我們明白你的顧慮，但這的確是一個可持續的解決方案，只是任務有點艱鉅。
買二手手袋做好功課
Rebag首席執行官兼創始人Charles Gorra曾說：「事前研究是成功進行二手採購的關鍵。」 他建議查看網上論壇以進行點對點評論和交叉比較轉售網站，以確保價格合理：「如果您的網絡瀏覽器上沒有打開數十個標籤頁，那麼你可能還沒做足夠的研究。 」請記住一些古老的格言：「如果它太好，就不是真的。 」
怕被欺騙的恐懼是真的：「A貨」和「AA貨」幾乎與真正的奢侈品無法區分，即使是一雙訓練有素的眼睛，也可能會因其質量而被混淆。 聽起來很可怕，你能做的就是當一個精明的消費者。 因此，我們與該領域的專家進行了交談，以幫助你搜索「Dream Bag」，包括從哪裡購物以及如何避免被欺騙的提示。
惠顧信譽良好的賣家
Gorra建議說，這些產品往往有「列表提供大量關於手袋的信息，提供多角度的圖像」和「願意提供更多信息的賣家」。 您應該尋找透明度高的賣家，因為他們應該沒有什麼要隱瞞的。 RealReal女主管Sasha Skoda對此表示贊同： 「如果你要購買一款奢侈手袋，那麼你一定要肯定你是從一個合法的來源購買，這種來源可以驗證真假手袋並具有真實性的保證，」她說：「確保您對網站或賣家的退貨政策有所了解，即使出現問題，您也知道自己要怎樣做。」
清楚手袋的價值
Gorra說：「你將獲得奢侈品牌的大幅投資回報率。」 Chanel Flap手袋和Hermès Birkin是經典的手袋款式，它們的卓越品質使它們比其他款式更耐用。 Skoda也有同樣的觀點，並指：「Gucci、Louis Vuitton、Hermès、Prada和Goyard都是『真正』最受歡迎的手袋設計師 ，這一點將會被轉化為價值。」
如果是現代品牌的話，您有可能獲得更多回報。 斯柯達說：「假如你正在尋找一個合適自己的手袋，可以考慮一個很適合自己風格但又不是最新一季的手袋（例如Loewe的Puzzle Bag和The Row的Hunting Bag）或來自更多新興設計師的手袋，我們就喜歡Staud和Cult Gaia。」
最後一個選擇是走復古風。 隨著Dior等品牌不停汲取靈感並重新發佈像Saddle的標誌性形狀，Gorra說：「品牌參與「復古復興」，令不少復古產品的原始版本再一次普及，從而提高了它們在市場的轉售價值。」只要付出少許，你就能處於潮流趨勢中，因為舊的總會變回新的！
現在你已經完成了一個關於二手購物的速成課程，馬上使用你的新知識到我們推薦的網站購物吧。
Rebag
Rebag背後的理念是不斷刷新你的衣櫃：提供超過五十個奢侈品牌，包括珍貴的二手Hermès Kelly手袋到只會在天橋上看到的Chanel手袋。 而Rebag上出售的每件商品都是經過他們的內部檢查，審核和批准出售。
Stock X
最近從其運動鞋業務（另一個超級活躍的二手市場）擴展到類似股票市場形式的手袋業務，就像超市購物。 一旦找到您喜歡的手袋，您可以低於其底價出價並等待賣家批准。 它類似於eBay的「Make an offer」和「Buy It Now」。
The RealReal
這家技術第一的公司總部位於三藩市，是最知名的二手網站之一。The RealReal上的寄賣商品是自發發明，包括手袋，服裝甚至家居用品。 他們的實體商店是最有趣的遊樂場 - 他們SoHo商店的天花板有一個秘密的Hermès拱頂，並用彩色的Birkins填充。
Vestiaire Collective
Vestiaire Collective是一個擁有超過300萬用戶的社區，他們購買和出售二手商品。 一旦您添加到購物車，該產品將通過其團隊嚴格的驗證和質量控制流程，以確保它完全符合您的預期，然後發送給你。 如果出現任何問題並且產品描述存在差異，它們將幫助你和賣方討價還價。
What Goes Around Comes Around
WGACA是洛杉磯和紐約市最受歡迎的古董店之一。 像Beyoncé和Kardashians這樣的明星都經常光顧這個品牌，他們喜歡Chanel、Gucci和Saint Laurent等嚴謹的品牌。 感覺就像購買某人衣櫃中的收藏品，手袋都保持原始狀態。 它們的高質量絕對是物有所值。
Fashionphile
Fashionphile成立於1999年，最初開始在eBay上銷售奢侈品，然後成為了今天巨大的寄賣市場。 你可以同時在它們的時尚網站上進行買賣，這意味著你可以用信用卡來持續追求時尚。 如果您碰巧在加利福尼亞州，一定不容錯過它們的三家真實商店。 他們還與Neiman Marcus合作，將轉售行業重新定義為一種包容性體驗，企業使用“推薦”的新策略。
Yoogi's Closet
在Yoogi's Closet，每天都有新的東西可以看。 驗證過程涉及賣家發送的手袋被檢查，拍照，然後放在網站上供你購物。 他們以一流的客戶服務而聞名，因此你可以確定自己在好的地方購物。
Bag Borrow or Steal
我們都記得Bag Borrow或Steal在2008年的Sex and the City中標誌性的出現，這個品牌在十多年後仍然很強勁。 雖然他們仍然提供租賃服務（如Jennifer Hudson的角色），但你可以選擇直接購買手袋。
