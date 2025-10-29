江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
海景晚餐買二送二！維港凱悦尚萃酒店Cruise空中餐廳 人均$369起歎油甘魚刺身/豬腩肉生菜包/黑胡椒虎蝦
香港維港凱悦尚萃酒店 Cruise 空中餐廳晚餐買二送二，人均$369！詳情即睇：
維港凱悅尚萃酒店坐落於港島北角海旁地段，從港鐵北角站步行約2分鐘即達，頂樓的Cruise空中餐廳設有露天陽台，俯瞰維多利亞港景致，夜晚伴著音樂更添獨特氛圍。近期推出FEED US! 晚市套餐，四人同行更享買2送2優惠，人均$369已經可享從開胃菜到甜品的精彩，油甘魚刺身、黑胡椒虎蝦、青芒羅望子醬炒鱸魚，搭配可可椰子甜品，十分豐富！
FEED US! 晚市歎油甘魚刺身/豬腩肉生菜包/黑胡椒虎蝦
FEED US! 晚市套餐先以毛豆泥、飯素、咖喱多士打開序幕，以油甘魚刺身展開驚喜前奏，細嫩魚香配青檸香草汁、醃青辣椒與金不換，酸香微辣超開胃。熱菜中的「黑胡椒虎蝦」更是必嘗，飽滿蝦肉鮮嫩彈牙帶辛香；青芒羅望子醬炒鱸魚也值得一試，嫩鱸魚搭酸脆青芒果滿是熱帶風情，主食中也有香氣十足的雞蛋炒飯，豬腩肉生菜包、燒黃油雞、香蒜辣椒炒通菜等亦各具風味。甜品「可可椰子」以椰子雪糕為底，淋上朱古力醬、配朱古力威化與吉士忌廉，甜而不膩！
FEED US! 晚市套餐
毛豆泥、飯素、咖喱多士
油甘魚刺身、青檸香草汁、醃青辣椒、金不換
豬腩肉生菜包、烤黑毛豬腩肉、小葉生菜、芝麻葉、芥末醬
黑胡椒虎蝦、青蔥、咖喱葉
青芒羅望子醬炒鱸魚、青芒果、炸乾蔥、泰國羅勒、羅望子
燒黃油雞、青檸葉、青檸、芫荽
香蒜辣椒炒通菜、豆瓣醬、辣椒、蒜
雞蛋炒飯，蒜頭，葱
可可椰子、椰子雪糕、朱古力醬、朱古力威化、吉士忌廉
【買2送2】FEED US！晚市套餐（四位用）
優惠價：$1,474
須另加10%服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球
用餐時段：首輪-下午6時至晚上8時，次輪-晚上8時15分至晚上10時15分
香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳
地址：香港北角北角邨裏一號西座23樓(地圖)
