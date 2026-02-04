馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
買房何時能看不動產說明書？專業房仲這麼說
[NOWnews今日新聞] 想買房，在下斡旋之前究竟能不能看不動產說明書？臉書購屋社團近期出現不同發文提到，在看房時房仲僅提供網站等公開資料，而非不動產說明書；或是和仲介詢問不動產說明書時，對方表示僅能當下查看不能帶走等問題。對此，信義房屋仲介表示，不動產說明書登載諸多物件細節，在看屋時就有權要求提供，特別是下斡旋之前務必詳閱、了解物件，以免權益受損。
信義房屋小檜溪重劃店主任林逸柔指出，不動產說明書內容包括產權資料、貸款、現況描述及土地分區與特殊狀況等等內容，猶如房屋的戶籍謄本與記事，詳細記載著一間房子的大小事情，是買賣房屋的重要文件之一。
關於網友的疑問，林逸柔表示，以全直營的信義房屋為例，當客戶看屋時就會提供不動產說明書予客戶參閱，除了紙本，因應數位時代、響應ESG，信義房屋也有數位版本提供。由於加盟體系規範相對不如直營嚴謹，林逸柔提醒，由於不動產說明書中的內容與買賣後的責任釐清相關，至少在下斡旋之前一定要取得並且細讀，才能保證權益。
而一本動輒3、40頁的不動產說明書，該從哪裡看起？林逸柔說明，以信義房屋製作的版本來說，在前幾頁就會列出「注意事項」，就將該物件幾個需要留意的部分特別點出，並且附註出處、舉證資料供參考。例如，是否有增違建、是否為工業用地，或者有沒有滲漏水等等，以重點整理的方式先讓客戶知道，業務也會針對此頁做說明。
其中，林逸柔強調，買房前針對「產權」與「屋況瑕疵」務必全盤了解。產權部分，務必要看清楚是否有「私人借貸」，因為私人借貸不像一般銀行借貸，購屋時可以透過銀行對銀行塗銷，而是必須先拿出原屋主借貸金額現金還款，剩下的餘額銀行方可承做貸款；如總成交價1000萬的物件，有私人借貸100萬，原定頭期款是300萬，但因為私人借貸關係需先償還，亦即買方需要準備的頭期款是400萬，才能和銀行洽談後續的貸款、過戶塗銷。
另外，屋況瑕疵也是需要重點了解的部分。林逸柔表示，民法中有明定，出售房屋時，若房屋存在結構、安全、漏水、管線等瑕疵，賣方依法需對買方負起修繕、減價或解除契約的法律責任；仲介業者如信義房屋也有提供漏水、白蟻等保固責任，若交屋後才發現漏水等狀況，信義房屋將協助協調買賣雙方等修繕事宜，但不動產說明書中是否有登載與說明，會影響後續的責任歸屬。
「看房表示對這個房子有興趣，既然有購買的意願就一定要了解眼前的房子有什麼狀況。」林逸柔建議，買房流程細節繁多，除了實地看屋、詳閱不動產說明書內容外，務必找尋合格、可信賴的房仲，特別是全直營的品牌，如信義房屋，不僅有統一的制度、一致的服務品質、完整的服務內容等優勢，不動產說明書內容不會因不同分店而有所差異，並且享有完整保障。買房是許多人的人生大事，選對合作夥伴方能歡歡喜喜買房、開開心心入住。
