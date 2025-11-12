黑色星期五優惠大合集！
買賣流程霧煞煞 信義房屋籲「這步驟」重要
[NOWnews今日新聞] 網友於討論區發問房屋買賣流程，是房子先過戶給買方後，買方才自行貸款付款給賣方嗎？留言者回應眾說紛紜，正確與否皆有人表達。信義房屋小檜溪重劃店主任林逸柔表示，正確的房屋買賣流程在房子過戶完成後，一直到交屋時款項才會正式交給賣方，但因為物件價金高，買賣過程建議加入「履約保證」服務由第三方託管，避免造成財產損失。多數民眾沒有相關經驗，若流程不熟悉建議尋求可提供一條龍服務把關的直營房仲業者協助，保障自身權益。
買賣房是許多民眾一生一次的大事，能有多次經驗、熟悉流程的並不多見。信義房屋小檜溪重劃店主任林逸柔表示，買房流程從看房開始，找尋到喜歡的物件後可透過下斡旋金向屋主表達有購買意願，方可進入議價程序，價格談妥後買賣方便正式簽約，象徵此房產將正式移轉至新屋主手中。
而網友詢問的，也是最讓人擔心的付款環節，林逸柔以信義房屋標準作業流程說明，在買賣合約簽訂後3天內，需要補齊一成款項；在簽約之後買方就需要在1至1.5個月內需要補齊接下來的完稅款，因此通常簽約後買方便須找尋銀行辦理貸款、確認核撥以支付賣方剩餘價金。在過戶後，進行驗屋、撥款，賣方塗銷物件原有貸款餘額，才會正式交屋。
林逸柔表示，流程看似簡單，但實則暗藏玄機。由於房產價值高，坊間出現不少不動產詐騙案力，利用民眾信任在買賣交易過程中鑽漏洞，包括假買家、假代書，以一屋多賣或是買方辦理高額貸款後捲款潛逃等等…。要如何確保交易過程安全？林逸柔建議，在買賣過程可透過「履約保證」為自己多一份保障。
履約保證進行方式，是交易過程中買方所支付的款項皆會先入履保帳戶，正式交屋前，都由第三方協助託管，為買賣雙方把關。以信義房屋提供的「履約保證」服務為例，對賣方而言，信義代書會確認買方申貸銀行已核准房貸，並且額度足夠支付尾款、撥款程序無異狀，才會開始辦理產權過戶，杜絕假買方取得房產後惡意貸款潛逃；對買方而言，在確認交屋後賣方才會取得完整款項，期間已支付的款項皆由銀行保護，避免賣方先一步收取款項後捲款消失。
林逸柔提醒，在採行履約保證時也須再次確認，買方貸款核撥後款項是直接進入履保帳戶或是買方個人帳戶？在一線也曾碰過客戶提到，過去曾有一次買房時，在房屋已過戶到名下後，自有帳戶一次性匯入上千萬現金，收到匯款通知時還以為帳戶遭盜用，詢問銀行才知道該筆金額是房貸，原來當時的履保方式並非是撥款直接入履保帳戶，而是先進買方帳戶再由履保帳戶回扣，但中間的時間差可能讓有心人士在取得房產後再趁機領走大筆款項，造成賣方損失，為買賣交易增添風險。
因此林逸柔建議，若對於流程不熟悉的民眾有買賣需求，建議洽詢提供一條龍服務的直營體系房仲，如信義房屋，不僅能有仲介到代書協助層層把關，省去四處奔波諮詢之苦，更有業界唯一由銀行擔保的「履約保證」服務，全方位守護買賣方的不動產交易安全；此外近期政府大力宣導的「地籍異動即時通」，申請後名下房產進行過戶時，地政機關即會發布通知予持有人，也是杜絕詐騙的重要步驟。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／北士科房價「4站差10萬」！信義房屋：這裡還有親民價
房市／斯文整宅招商成功 信義房屋專家看好區域翻新
房市／大有商圈老牌百貨將拆除 信義房屋分析在地優勢
其他人也在看
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 6 小時前
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，指自己近日幫襯屯門某手工意粉小店，點了一客手工意粉，餐點上桌時被「份量震撼」，感嘆自己可能「真係唔識食」。帖文迅速引起網民熱烈討論且反廳兩極，不少人對份量與定價展開激辯。Yahoo Food ・ 16 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日出康城單位業主涉擅自拆主力牆 案件開審
【Now新聞台】日出康城一個單位的業主前年裝修期間，涉嫌擅自拆除部分主力牆被屋宇署票控，案件今日開審。被告辜晉豪自行到觀塘裁判法院應訊。他涉嫌在2022年10月至2023年5月期間，授權進行拆除單位部分結構牆的工程，屋宇署按照《建築物條例》控告他兩項控罪，包括一項「明知未經批准及同意進行建築工程」罪。控方在庭上播放片段，顯示被告購入單位後，聘請設計師及裝修公司改造一個實用面積681呎的單位，將三房打通成一間大套房。單位前業主作供指，單位售出予被告前，客廳左方通往睡房的門並不存在，睡房亦未曾打通。屋苑時任物業經理則供稱，若業主通報單位須進行室內改建，管理處會要求他填寫一份室內加建或改建工程申請表，如工程涉及主力牆等結構問題，屋苑工程部會不建議業主開展工程，但被告所遞交的文件並無列明有拆牆工程。辯方問證人當時是否親自收取單位申請裝修文件，以及是否知道內容由誰填寫，證人表示文件由同事收取，不清楚內容是誰填寫。控方亦傳召結構工程師作供，他在2023年7月尾到現場視察時，正進行加固主力牆工程，但相連客廳及睡房的洞口依然存在，確認單位存在非法工程。他指洞口削弱了主力牆荷載能力，影響樓宇穩定性及完整性，長遠或會導致逐步倒塌。控方全部證人作供完畢，案件預計審訊2日，會在周四續審。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
結業潮2025｜連鎖茶餐廳「黃金冰室」疑全線結業！ 高峰期全港曾有6間分店
又一間連鎖茶餐廳懷疑全線結業！近日有網民指位於北角電氣道的 「黃金冰室」最後一間分店已悄然結業，圖中可見門外貼上「暫停營業」告示，店內物品也已被清空。這間高峰期於全港曾有6間分店的連鎖茶餐廳，隨北角分店落幕已靜靜退出市場。Yahoo Food ・ 16 小時前
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀
宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 10 小時前
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送$479禮品（即日起至18/11）
由即日起至11月18日，去屈臣氏門市或網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質系列牙膏，即送總值超過$479禮遇！YAHOO著數 ・ 13 小時前
中國｜外交部：日方膽敢武力介入台海將構成侵略行為 中方必迎頭痛擊
在北京的外交部例行記者會，有記者提問指日本首相高市早苗日前發表關於中國大陸對台灣動武，可能構成日本「存亡危機事態」的言論，據報高市在國會答辯時稱，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。 外交部發言人林劍回應，日本首相高市早苗在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。 林劍說，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。質疑日本首相高市早苗再提所謂「存亡危機事態」的居心。 林劍表示，以何種方式解決台灣問題實現國家統一是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁Fortune Insight ・ 7 小時前
熱氣球嘉年華︱消委會接347宗投訴涉近35萬 稱主辦方已完成退款 回顧甩轆爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】原定 9 月初在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，因牌照問題未能載人乘坐熱氣球升空，引起大批已購買門票的市民不滿。主辦機構盛事（亞洲）其後宣布全數退款，並承諾在本月（7日）前完成退款，其間與消費者委員會保持溝通。消委會回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，據主辦方指，所有涉及門票的退款申請已完成，消委會亦收到投訴人回覆確認已收到退款。截至本月 10 日，消委會共接獲 347 宗有關熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共 348,513 元。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前