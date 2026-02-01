買電話咪中伏！平價手機/老人機選購攻略：處理器、記憶體、電量、上網速度點揀？

今集 ManHungTech 嘅影片教大家點樣揀一部啱自己嘅平價手機、老人機或者後備機，唔好買錯嘢！好多人買電話淨係睇價錢，但其實規格好重要㗎！片中會講到邊啲規格係必須要留意嘅，等大家可以避開一啲唔好嘅選擇，買到一部真正啱用嘅機。

影片重點圍繞住四大關鍵範疇：性能、螢幕、電量同埋流動數據。性能方面，講到處理器 (CPU)、RAM 同埋儲存空間嘅重要性，仲教大家點樣睇 Geekbench 6 跑分，避開一啲唔夠力嘅處理器型號，揀返啲合格嘅。螢幕方面，解像度係最重要嘅，建議揀 FHD+，唔好揀 HD+。電量方面，都係越大越好。最後，流動數據嘅規格都會影響上網速度，即使同一地點同一張 SIM 卡，速度都可以差好遠㗎！所以，買電話之前一定要做足功課，睇清楚規格先好落手！

