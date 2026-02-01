買電話唔想中伏？平價手機選購避雷指南：處理器、記憶體、電量、上網速度你要知！

今次 ManHungTech 嘅影片主要係教大家點樣揀一部啱自己嘅平價手機、老人機或者做副機。好多人買電話都唔知點睇規格，淨係睇價錢同牌子，好易買錯嘢。呢條片就幫你拆解手機嘅重要規格，話你知邊啲要留意，邊啲可以忽略，等你可以用最抵嘅價錢買到最啱用嘅電話。影片重點圍繞處理器、記憶體、螢幕解像度、電量同埋流動數據速度呢幾個關鍵範疇，教你點樣睇規格表，避開伏位。

影片首先講解性能嘅三大要素：處理器、RAM 同儲存記憶體。處理器嘅 CPU 決定性能，影片教大家點樣睇 Geekbench 6 嘅跑分，仲列出咗一啲應該避開嘅處理器型號，以及合格嘅處理器型號作參考。螢幕方面，解像度最重要，最好揀 FHD+，唔考慮 HD+ 嘅手機。影片仲教你點樣檢查解像度等級，提醒大家唔好買接近$2000但仲用 HD+ 螢幕嘅手機。雖然刷新率都重要，但不及解像度重要。電量方面，影片提到電量嘅重要性。最後，影片詳細講解咗流動數據規格，指出同一地點同一張卡，速度都可能好唔同。總括而言，呢條片教大家點樣聰明地揀一部啱用又唔會俾人呃嘅平價手機，絕對係買機前嘅必睇攻略！

