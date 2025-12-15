買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查

近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。

什麼是 eSIM？為何比傳統 SIM 安全？

eSIM 全名為 Embedded SIM，是一粒直接嵌入在手機電路板上的晶片。

方便性：全軟件操作，網上購買後就可以掃描商戶提供的 QR Code 即時啟用，不用周圍找針換卡，亦不怕遺失原本的香港 SIM 卡 。

安全性：傳統 SIM 卡容易被拔出盜用；eSIM 內建於手機，配合手機防盜功能及遠端刪除，資料更難被不法分子存取 。

最易中伏位：你的手機未必支援 eSIM！

這是香港用家最常遇到的問題。外國版手機已經使用 eSIM 多用，但香港版本則多為傳統雙卡手機，很多時只支援兩張實體 Nano SIM，而完全沒有 eSIM 功能 。以 Apple 為例，他們在香港 2025 年新推出的 iPhone 17 系列、iPhone Air 才有支援，過去就只有特定的 iPhone SE 機型有 eSIM；Android 手機更需要各自到官網確認，電訊商也會有相關網頁可以查詢。

買錯隨時「硬食」？商戶拒退款有前科，千萬不要抱著「買了用不到就退錢」的心態！

消委會曾接獲一宗投訴個案，事主在網上買了 eSIM，去到外地才驚覺自己的手機根本不支援 eSIM 功能，導致得物無所用 。

爭拗重點：事主認為商戶網站沒有清楚列明「甚麼型號不支援」，感覺被誤導。

最終結果：商戶提交證據，指網站其實有列出「支援」的型號清單，因此拒絕退款。最終事主只能接受將款項轉移到該電訊商合約中 。

必學 3 步驟檢查手機是否支援 eSIM： 為免步入後塵，請務必做足以下檢查：

第一招（最準）：按 *#06# 在電話撥號畫面輸入 *#06#。如果畫面出現一組 「EID」 號碼，恭喜你，你的手機支援 eSIM；如果只有 IMEI，則很大機會不支援 。

第二招：進入手機的「設定」>「流動網絡」或「連線」。如果有看到「新增 eSIM」或「加入流動網絡計劃」的選項，即代表支援 。

第三招：瀏覽手機品牌官網，但記得要看「香港地區」的規格表，別錯看成外國版 。

魔鬼在細節：無限數據與熱點分享

FUP 公平使用政策：大部分計劃都有每日高速流量上限（例如每日 1GB 或 3GB）。用爆後雖然不斷網，但會被地獄式降速（例如降至 128kbps），連開地圖都慢 。

分享數據（Tethering）：不是所有卡都能無限分享。部分計劃會限制熱點分享的用量（例如每日只准分享 500MB），適合與朋友 share 用數據的讀者要特別留神 。

出發前必讀：6 大安裝與使用貼士

為了避免落地後失聯，請做足以下準備：

有 Wi-Fi 才能裝：安裝 eSIM 需要網絡認證。建議在香港出發前，或抵達當地機場連接 Wi-Fi 後才安裝 。 QR Code 是一次性：很多 QR Code 掃描一次後即失效，切勿刪除已安裝的 eSIM 描述檔，否則可能要付費補領 。 關閉主卡漫遊：如果你保留香港主卡在手機內（用來收 SMS），記得關閉主卡的「數據漫遊」，並指定 eSIM 作為流動數據來源，以免收到震撼帳單 。 留意日數計算：大部分以「啟動」一刻開始計算 24 小時為一日，但也有部分按「曆日」計算（即過了晚上 12 點算一天）。購買前要看清楚是跟香港時間還是當地時間 。 保留後備方案：科技總有失靈時，建議記下客服聯絡方法（最好有 24 小時 Live Chat），甚至準備一張後備實體 SIM 卡 。 完結後移除：回港後，可將該旅遊 eSIM 的描述檔從設定中刪除 。

