買Bagel送天仁！天仁茗茶 x BEANS BAKERY聯乘推出913茶王黑糖麻糬/特級綠茶蜂蜜Bagel
下午茶係乜好？如果你附近有天仁又有BEANS BAKERY，不妨可以考慮下買兩大品牌聯乘的Bagel，即睇Yahoo Food內文：
闊別一年，香港人氣連鎖店BEANS BAKERY與天仁茗茶的最強聯乘——「特色茶香比高包 (Bagel)」系列終於正式回歸！今次不僅帶回了粉絲心心念念的濃厚茶韻Bagel，更配合驚喜優惠。如果你是Bagel控或天仁Fans，這次的期間限定絕對不能錯過。
兩款茶香人氣口味
今次BEANS回歸的天仁Bagel包括913茶王黑糖麻糬比高包跟特級綠茶蜂蜜比高包，前者茶香濃厚，加上軟糯黑糖麻糬，口感驚喜！另一款特級綠茶蜂蜜比高包，適合喜歡清爽口味的朋友。綠茶的微苦回甘配上蜂蜜的自然清甜，越咀嚼越能散發出淡雅的茶氣。
買Bagel送原茶
為了慶祝今次回歸，BEANS跟天仁推出超強優惠「賞你飲天仁」限時活動，讓你邊食Bagel邊飲原茶！由即日起至2月15日，凡於BEANS BAKERY任何分店購買兩個或以上聯乘系列Bagel，即可免費獲贈「香港天仁茗茶原茶系列」中杯兌換券乙張﹐可選913茶王、蜂蜜綠茶或胭脂紅茶（熱/凍均可）！
BEANS BAKERY分店：馬鞍山新港城中心4期、沙田中心、屯門巿廣場、將軍澳中心、黃埔天地、荃灣海之戀、九龍灣德福廣場、坑口東港城、康城
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
【喜茶】今日限定！全新開心果茉王、茉王茶拿鐵茶飲買1送1
喜茶在Instagram宣布推出全新「開心果茉王」和「茉王茶拿鐵」，並在2月5日今天推出限定買一送一優惠！
龍蝦灣謀殺案疑犯潛逃37年泰國落網 遞解返港被控謀殺
【Now新聞台】1989年龍蝦灣謀殺案疑犯梅耀強潛逃37年，日前在泰國落網，遞解返港後，警方以謀殺罪拘捕他，懷疑他是案中主謀。警務處處長周一鳴稱，案發多年追查難度高，疑犯樣貌變化大，要靠指紋辨認身份。62歲疑犯梅耀強由泰國返港後，隨即被警方拘捕，他黑布蒙頭、鎖上手扣，被帶離機場警署，繼續扣留調查。警務處處長周一鳴到泰國，與皇家警察總長進行禮節性拜訪後返港，表示早前主動聯絡當地警方，交換情報後成功將疑犯緝拿歸案，相信他是匿藏時間最長的罪犯。周一鳴：「情報顯示相信他在泰國，靠泰國皇家警察抽絲剝繭，用了一段時間去核實是否就是這個人，由於隔了那麼多年，樣貌始終因年紀開始大，再不是與之前一模一樣的樣子，所以他們都需要些時間，後期經過分析和核實，他們確認該名男子，逮捕過程中，我們也將該人納入國際刑警紅色通緝令，當中也有指模，後期因為指模，泰國警方核實了他的身份，拘捕期間他都承認是該人士。」警方稱，梅耀強在泰國隱姓埋名生活多年，去年12月接獲泰方通知發現梅耀強行蹤，本月2日於曼谷以非法逗留將他拘捕，他沒有身份證明文件，被遞解出境，抵港後，香港警方以謀殺罪拘捕他。警方指，相信目前已有足夠證據提出檢控，
人工智能教育應用展 22項人工智能學習方案成果亮相
【Now新聞台】人工智能走進校園，在一個人工智能教育應用展覽展出22項融入教學的科研成果，提升學習體驗和教學效率。教育局、香港教育城及生產力促進局合辦的人工智能教育應用展，展出優質教育基金資助的22項人工智能學習方案，協助老師因材施教，提升學習成效。這套數學電子教材，人工智能會分析學生答錯的題目，創立相同題型的新測驗，令學生得到重點改善。研發公司負責人吳哲宇：「傳統教學模式很難去做一個實時的跟進，而我們做的事情就是，我們讓那個跟進變得個人化，也都讓學生去針對自己的弱項去強化的時候，可以變得更加有執行力。」當古代詩人遇上智能科技，學生不止在課本學習，亦可以透過VR眼鏡，在古色古香的虛擬世界學習詩詞歌賦。記者何潁之：「你好，今天的天氣怎麼樣？」機械人：「今天降雨率比較高，記得帶雨傘。」這部大型機械人可以與學生用普通話及英文實時對話，有助提升他們學習語言的興趣。除了鍛煉語言能力，學生更可以透過機械人示範動作，學習基礎物理知識。教育局稱，去年施政報告在優質教育基金預留20億元，當中5億元用於「電子學習配套」計劃，而中小學可申請「智啟學教撥款」一筆50萬元資助，用於購買人工智能工具和資源，包括今次展覽的所有項目，目前已有約八百間學校申請。教育局副局長施俊輝：「這些實用的工具，令到我們前線的老師因應他們的需要、實際的教學需求而開發的，將會為課堂的教學提供更加有力的支援。我鼓勵參與的教師可以對各個方案先進行了解，再因應課程的需要和學校的發展部分，去選擇最合適的方案。」人工智能不再只是科技名詞，當局期望帶入課室，成為老師的得力助手。 #要聞
女人脫髮是衰老警號？！ 中醫：髮為血之餘！脫髮恐預示身體機能急速退化？
[caption id="attachment_102255" align="alignnone" width="1726"]
牛筋食譜｜五香枝竹炆牛筋
懶人製作,煲湯材料再做餸
愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
變態豪門獵殺遊戲全新升級！《爆血新婚夜2：豪門遊戲》電影預告
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》故事大綱： 叫好叫座的驚慄爆笑電影續集《爆血新婚夜2：豪門遊戲》將展開更癲狂、更陰毒、更血腥的全新豪門獵殺遊戲，遊戲規則全面升級，各位玩家準備好未？Le Domas家族一鑊熟後，觸發最高議會啟動全新獵殺遊戲，僥倖逃離的「廝殺新娘」姬絲 (莎瑪拉韋榮 飾)隨即跌入血腥屠殺新階段！四大富豪家族誓要追殺姬絲，並綁架她的細妹（嘉芙蓮紐頓 飾) 作威脅，迫使姬絲入局，誰成最終贏家，就能統治世界！但打golf多過殺人嘅豪門一出手，即烏龍百出，埋身肉搏，子彈橫飛，唔係你死就係我亡，姬絲兩姊妹必須擸起武器大反擊，再次血洗豪門。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK
失業點算好？三大失業救濟金詳情、申請方法、資助金額
香港正經歷經濟轉型期，若受影響而失業，需要緊急經濟支援，可以如何求助？本文整合保良局、公益金及政府的津貼計劃申請資格、申請方法及支助金額，助你渡過難關。
PokéPark KANTO｜寶可夢徽章被炒貴332倍至近40萬円！寶可樂園關都天價周邊炒款Top 5＋入手方法
首個寶可夢戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO）終於開幕，雖然場內暫時未有Pokémon卡賣，但仍掀起一場炒賣潮，當中最令人嚇一跳的是園內獨家發售的寶可夢徽章，原價1,200円（約港幣60元），截至2月5日中午12時為止，日本網購平台Mercari最貴炒至398,000円（約港幣19,900元），足足炒貴332倍，足以買機票飛轉東京再入園（賣得出的話）！立即看看炒得最勁的5個款式，以及入手方法！
坐Uber過大海！Uber推出澳門咪表的士及港澳跨境專車服務｜附車資計算方法及預約須知
相隔9年，Uber宣佈正式重返澳門市場，並以Uber Taxi形式回歸，與持牌澳門的士合作，提供按「咪表」收費的預約服務。除此之外，平台更同步推出「港澳跨境專車」服務，提供往返兩地點對點接送，對於經常穿梭港澳兩地的旅客或商務人士而言，絕對是大好消息。
【GreenPrice】Sabon倒數日曆 低至$199買7款人氣產品
GreenPrice部分門市有SABON倒數日曆，優惠價$199可以買齊7款不同人氣香味和類型產品，當中包括SABON人氣白茶味身體磨砂，產品有效期到2026年6月1日，有與趣可以到以下指定GreenPrice門市入手，或用WhatsApp 65618828 向客服同事查詢門市實際庫存。
吉伊卡哇韓服Look登場！Chiikawa Shop韓國首間常設店2月插旗首爾龍山I'Park Mall
以往韓國粉絲要購入Chiikawa周邊，多數要到Line Friends櫃位或快閃店排隊，但隨着一眾「小可愛」的人氣愈來愈高，官方決定在首爾核心地段龍山開設首間常設專門店。選址I'Park Mall對旅客而言非常方便，乘車前往龍山站即可直達。專門店位於Living Park 3樓的「Dopamine Station」，佔地廣闊且裝潢極有心思，預計將成為首爾最具人氣的動漫朝聖地。
情人節餐廳2026｜不用飛歐洲！愉景灣「情約二月」海濱晚宴 浪漫燭光晚餐/現場音樂演奏 送上厄瓜多爾玫瑰花束超貼心
二月是屬於浪漫的月份，而愉景灣則是情侶共度情人節的完美目的地。今年，「情約二月@愉景灣」「情人節花束與美饌預購套餐」$1,530起，為你和摯愛打造一場甜蜜又夢幻的節日體驗，讓愛意在海風與燭光間悄悄綻放。還一站式搞定花束、美饌與船票，完美適合香港情侶的週末出遊，浪漫到以為去了歐洲！感興趣的朋友們立即上Klook入手！
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。