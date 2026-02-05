買Bagel送天仁！天仁茗茶 x BEANS BAKERY聯乘推出913茶王黑糖麻糬/特級綠茶蜂蜜Bagel

闊別一年，香港人氣連鎖店BEANS BAKERY與天仁茗茶的最強聯乘——「特色茶香比高包 (Bagel)」系列終於正式回歸！今次不僅帶回了粉絲心心念念的濃厚茶韻Bagel，更配合驚喜優惠。如果你是Bagel控或天仁Fans，這次的期間限定絕對不能錯過。

兩款茶香人氣口味

今次BEANS回歸的天仁Bagel包括913茶王黑糖麻糬比高包跟特級綠茶蜂蜜比高包，前者茶香濃厚，加上軟糯黑糖麻糬，口感驚喜！另一款特級綠茶蜂蜜比高包，適合喜歡清爽口味的朋友。綠茶的微苦回甘配上蜂蜜的自然清甜，越咀嚼越能散發出淡雅的茶氣。

BEANS在約一年前曾推出過4走天仁口味的Bagel

今次回歸的有913茶王黑糖麻糬比高包。

特級綠茶蜂蜜比高包茶香清雅。

買Bagel送原茶

為了慶祝今次回歸，BEANS跟天仁推出超強優惠「賞你飲天仁」限時活動，讓你邊食Bagel邊飲原茶！由即日起至2月15日，凡於BEANS BAKERY任何分店購買兩個或以上聯乘系列Bagel，即可免費獲贈「香港天仁茗茶原茶系列」中杯兌換券乙張﹐可選913茶王、蜂蜜綠茶或胭脂紅茶（熱/凍均可）！

BEANS BAKERY分店：馬鞍山新港城中心4期、沙田中心、屯門巿廣場、將軍澳中心、黃埔天地、荃灣海之戀、九龍灣德福廣場、坑口東港城、康城

記得在2月15日前購買Bagel才有天仁優惠！

