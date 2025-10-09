費城人擊沉道奇續命 施瓦伯雙響砲建功

（法新社洛杉磯8日電） 費城費城人今天在洛杉磯客場由舒瓦伯（Kyle Schwarber）轟出2發全壘打，其中包括1發從道奇投手山本由伸擊出的追平分，全隊在第4局拿下3分，奠定8比2獲勝的基礎。

費城人雖然拿勝，可是在5戰3勝的系列賽中仍以1勝2負落後。

施瓦伯第8局再次從柯蕭（Clayton Kershaw）手中擊出全壘打，幫助球隊輕鬆取勝。

施瓦伯分別打出職業生涯第22和第23發季後賽全壘打，使他在季後賽全壘打榜上名列第3，僅次於曼尼（Manny Ramirez）的29支和阿圖維（Jose Altuve）的27支。

「明天還有任務要完成」，施瓦伯說。

「我們對今天遇到的機會感到興奮，我們全力以赴，讓比賽朝著我們想要的方向發展，並予以對手壓力。」

道奇明天將在主場迎接雙方第4戰，再次嘗試為系列賽畫下句點。