費城人鏖戰10局力擒道奇 連2年國聯東區稱王

（法新社洛杉磯15日電） 美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天在延長10局以6比5技壓東道主洛杉磯道奇，連2年在國聯東區封王，也是本季第一支摘下分區冠軍的勁旅。

費城人憑此一勝，戰績提升至90勝61敗，紐約大都會77勝73敗，已無法超越，費城人在國聯東區提前稱王。

此前，費城人已與國聯勁敵密爾瓦基釀酒人率先取得季後賽門票。這是費城人連續第4年晉級季後賽，他們在2012至2021年間曾連續10年缺席。

比賽進入10局上，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出右外野高飛犧牲打，隊友貝德（Harrison Bader）跑回超前分，費城人取得6比5領先。10局下，道奇滿壘兩出局，但蒙西（Max Muncy）打出滾地球出局，費城人守住勝果。

道奇前6局以3比1領先，但費城人7局上展開反攻。坎普（Otto Kemp）沿著三壘邊線的二壘安打、史洛特（Bryson Slott）中外野安打，費城人追回一分。隨後 威爾森（Weston Wilson）補上一發兩分砲，費城人以4比3超前。

7局下，道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）的陽春砲把比分扳平。8局上，哈波（Bryce Harper）回敬一發陽春砲，費城人以5比4領先，但9局下多明尼加救援投手杜南（Jhoan Duran）被佩吉（Andy Pages）轟出追平全壘打，將比賽帶入延長賽。