貿易戰再起 川普對藥品、重型卡車與家具課稅

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天宣布對藥品、重型卡車、家用裝修配件與家具加徵懲罰性關稅，重新點燃全球貿易戰。

川普晚間發布的關稅措施，是他自去年4月突然對全球幾乎所有美國貿易夥伴徵收對等關稅以來，最嚴厲的貿易政策。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上寫道，自10月1日起，「我們將對任何品牌或專利藥品課徵100%關稅，除非該公司在美國興建藥品製造工廠」。

川普在另一篇貼文中寫道，他將對「所有在全球其他地區製造的重型（大型）卡車」課徵25%的關稅，以支持美國本土製造業者，例如「Peterbilt、Kenworth、Freightliner與Mack Trucks等公司」。 在美國市場與這些製造商競爭的外國公司包括瑞典的富豪汽車（Volvo）與德國的戴姆勒集團（Daimler）。戴姆勒集團旗下品牌包括福萊納（Freightliner）與西星（Western Star），這兩家公司的股價在歐洲盤後交易中均大幅下跌。

川普表示，對卡車課徵關稅是「基於多種原因，但最重要的是出於國家安全考量」。

今年稍早，川普政府對進口卡車發起所謂的232條款調查，「以判斷對國家安全的影響」，為今天宣布的關稅措施鋪路。

本身為房地產大亨的川普也對家居裝修材料課稅，表示自10月1日起，「我們將對所有廚櫃、浴室盥洗台與相關產品課徵50%關稅」。

他又說：「除此之外，我們將對軟墊家具課徵30%的關稅。」