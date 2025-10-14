貿易戰疑慮再起 亞股多收跌

（法新社香港14日電） 亞洲股市今天因貿易戰疑慮再起，收盤大多下跌。巿場原本期待週末升級的貿易戰已然平息，卻因中國對韓華海洋株式會社5家美國子公司採取反制措施而再受打擊。

日本政治動盪加劇市場壓力，一波跌勢以東京股巿最為明顯。外界關注自民黨新總裁高市早苗出線成為日本首位女首相的可能性，增添不確定性。

市場近日因美國總統川普而震盪。美國和中國貿易休兵數月後，他因不滿北京限制稀土出口，10日再對中國發難，引發貿易戰恐再升級疑慮。

不過他12日在社群媒體上態度轉趨緩和，強調希望「幫助」中國，讓投資人鬆了口氣，本週初美股3大指數齊揚。

亞洲股市昨天跌幅有限，今天早盤並且略微走高。但是在中國對韓華海洋株式會社5家美國子公司祭出制裁後再度走跌。中國指控這些公司協助華府對航運產業展開調查。

亞股因此全線翻黑，港股跌幅近2%，上海、新加坡、首爾、威靈頓、台北、孟買、曼谷和雅加達股巿也全數走低。韓華海洋株式會社在首爾的股價重挫逾5%。

同時，繼人工智慧（AI）熱潮帶動股市迭創新高後，投資人憂心巿場恐怕「過熱」、泡沫是否正在形成。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（Neil Wilson）指出，考量近期漲勢，任何壞消息都可能觸發賣壓，「顯示市場正等著找理由大舉出脫」。他說：「這波殺盤的規模或許會讓最後一批空頭也認輸。」

日股基準日經指數今天收跌2.58%，來到46847.32點。港股恆生指數收跌1.73%，來到25441.35點。上證指數收跌0.62%，來到3865.23點。

至於其他亞股，首爾、台北、新加坡、雅加達、威靈頓股巿收跌。雪梨、馬尼拉股巿收漲。