貿發局時任經理涉泄密助友人中標獲230萬元項目 判囚3個月緩刑兩年

廉政公署早前起訴一名貿發局時任助理經理，控告她泄露貿發局招標機密資料，以助友人獲判授一個網上商貿平台優化項目。被告今日(21日)在東區裁判法院承認公職人員行為失當罪名，被判囚3個月，緩刑兩年。

被告梁瑞盈(38歲)，貿發局時任系統及內容發展助理業務經理，今日承認一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。裁判官林子康判刑時指，梁瑞盈初次犯案，在案中並無得益，加上考慮到她患有嚴重疾病，故判處她緩刑。

案發期間，貿發局正為其網上商貿平台e-Marketplace網站進行優化工作。梁瑞盈需要擬備相關招標文件和評核準則，以及物色潛在服務供應商。案情透露，貿發局邀請了4家服務供應商競投該項目，項目最終判授予AF Trinity Technologies Limited，總金額逾230萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現梁瑞盈在招標未正式開始時，已向她朋友(ATTL董事)泄露項目的工作範圍。梁瑞盈承認曾泄露標書評核準則，並向對方解釋計分機制。她又泄露其他3家服務供應商提交的標書內容，並協助對方草擬和編製ATTL的技術建議書，以及預備ATTL的口頭簡報。另外，合約規定項目不可分判，梁瑞盈在ATTL獲判授項目後，向貿發局隱瞞ATTL會將項目的部分工作以約80萬元分判予另一間公司。

同案被告周恒業(40歲)，ATTL董事兼股東，早前被控一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪名。他今日在東區裁判法院應訊時否認控罪，案件訂於明年1月27日進行審前覆核。

