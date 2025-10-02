賀國慶，迎全運《慶祝香港回歸28周年暨賀國慶76周年 第五屆香港青年發展聯盟足球盃》圓滿舉行

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 中華人民共和國成立76周年，適逢香港回歸28載，亦值全運會即將舉行之際，「香港青年發展聯盟」YDAHK於十月一日國慶日假大埔廣福公園足球場舉辦「第五屆香港青年發展聯盟盃—青少年足球賽」，以足球凝聚青少年力量，同賀國慶，共迎全運。





各位參與頒獎典禮的嘉賓，與在場足球代表以及參賽者合照



是次賽事吸引逾三十支球隊、超過四百名年齡介乎8至12歲的青少年球員參與，來自全港十八區的少年健兒齊聚綠茵場上，英姿勃發，展現青春活力與拼搏精神。現場氣氛熱烈，參賽球員、家長及教練共約1500人到場支持，齊享足球樂趣，共慶國慶佳節。活動獲多位嘉賓蒞臨支持，包括中聯辦新界工作部副處長黃展豪、大埔民政事務專員陳巧敏、立法會議員梁子穎、郭玲麗、何俊賢以及香港青年發展聯盟主席李培埡、輪值主席曾昭棟、秘書長曾寶怡、會長蘇偉昇、莫文韜、關嘉游、會董梁國成及多位支持機構代表。



李培埡主席致辭時表示，感謝各合辦及協辦單位的鼎力支持，期望透過國慶日舉辦大型青少年足球賽，讓年輕一代發揮潛能、鍛鍊體魄、培養運動精神，並激發他們對國家與社會的關懷與認同。同時也提前為今年由粵港澳三地聯合承辦的第十五屆全國運動會提前預熱，為迎接十五運的到來做好準備，一同見證這個體育盛會。



本屆賽事由「香港青年發展聯盟」主辦、「北區清河球隊」合辦、「香港青年基金會」贊助，「大埔民政事務處」支持，並由「香港深圳青年總會」、「5100西藏冰川礦泉水」為協辦單位。





關於香港青年發展聯盟（YDAHK）

香港青年發展聯盟（YDAHK）及香港青年基金會於2020 年成立，YDAHK 以香港青年的多元需求出發，廣泛尋求本地資源及機會，為本港青年的個人能力和職業發展提供平臺和機會；香港青年基金會為根據《稅務條例》第88 條獲豁免繳稅的慈善機構，本會致力於拓闊香港青年的發展渠道，以五大核心服務——文娛體育康樂、初創就業培訓、社會福利事務、對外交流聯誼、網絡媒體傳播，凝聚青年力量。(https://ydahk.org)





