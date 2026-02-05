Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

賀年禮盒2026｜皇玥賀年餅乾禮盒最平$118起 再送熊猫小禮盒！歎馬年經典精選禮盒/低糖四季曲奇精選禮盒/精選八味蝴蝶酥禮盒

農曆新年將近，皇玥的賀年餅乾禮盒總是讓人忍不住多看幾眼，既能送禮討喜又適合自家慢慢品嚐，最平$59即可入手多款禮盒，推介包括：新年經典精選禮盒2026、低糖四季曲奇精選禮盒、新年品味精選禮盒2026、精選八味蝴蝶酥禮盒以及新年特級精選禮盒2026等，PayMe用戶更划算，買兩款精選禮盒輸入【PM26IP58】送價值$58熊猫餅食盒，立即上Klook入手優惠！

新年必入手多款皇玥賀年餅乾禮盒 限定優惠價搶購

2026皇玥賀年禮盒系列超吸睛，包括「紅」運小馬鑰匙扣限量版只要$62（原$78），新年經典精選禮盒$140（原$168），低糖四季曲奇精選禮盒$190（原$238），八味蝴蝶酥與低糖款式特別適合注重健康的你或長輩。PayMe用戶更划算，買兩款精選禮盒輸入【PM26IP58】送價值$58熊猫餅食盒預購超值。

熊猫餅食

熊猫小禮盒以6隻大熊猫的可愛樣子做成的「熊猫小禮盒」，每盒都可清楚見到大熊猫的特徵，配上皇玥餅食，可愛度爆燈！

PayMe專享|輸入優惠碼【PM26IP58】購買任何兩款精選禮盒送熊猫餅食乙盒(價值$58)

價錢：$58/盒

熊猫餅食

新年經典精選禮盒 2026

皇玥馬年經典精選禮盒2026，是大家拜年禮物2026的入門級首選！內含原味及伯爵茶蜂巢蛋卷與蝴蝶酥，可以一次初嘗皇玥多款皇牌產品。

新年經典精選禮盒 2026

價錢：$118/盒｜ 原價：$148

新年經典精選禮盒 2026

新年經典精選禮盒2026

禮盒內容包括 黃金脆條4件、原味蝴蝶酥4件、豆沙唐果子1粒及牛油脆曲奇4件。禮盒內所有餅食均採用獨立包裝，脆條及蝴蝶酥每四件為一小包，唐果子及脆曲奇每一件為一小包）

新年經典精選禮盒 2026

價錢：$143/盒｜ 原價：$168

新年經典精選禮盒 2026

低糖四季曲奇精選禮盒

禮盒內包括低糖曲奇（伯爵茶、開心果、咖啡、綠茶）各6件。每片曲奇以「低糖配方」製作，不含人工代糖，含糖量比香港「低糖」標準定義（每100克含糖量≤5克）更低，不足10分1茶匙的糖；完美平衡酥脆口感與健康訴求，適合午茶時光、贈禮或控糖族群享用。

低糖四季曲奇精選禮盒

價錢：$194/盒｜ 原價：$238

低糖四季曲奇精選禮盒

新年品味精選禮盒2026

皇玥新年品味精選禮盒2026，嚴選原味蜂巢蛋卷、雙色蝴蝶酥、黃金脆條與脆曲奇，層次豐富。這份新年禮盒2026盡顯送禮者的高雅品味，最適合送給重視生活質素的親友，讓大家的新年送禮祝福與眾不同。

新年品味精選禮盒 2026

價錢：$204/盒｜ 原價：$268

新年品味精選禮盒 2026

精選八味蝴蝶酥禮盒

禮盒內容包括：蝴蝶酥（原味、伯爵茶、榛子、椰絲、芝麻、五穀籽、杏仁、海鹽） 各4件。 (禮盒內所有餅食均採用獨立包裝，蝴蝶酥每四件為一小包）

精選八味蝴蝶酥禮盒

價錢：$214/盒｜ 原價：$308

精選八味蝴蝶酥禮盒

新年特級精選禮盒 2026

禮盒內容包括 黃金脆條4件、原味蝴蝶酥12件、伯爵茶蝴蝶酥8件、蜂巢蛋卷（原味、椰汁）各6件 及 脆曲奇（牛油、榛子）各6件。（禮盒內所有餅食均採用獨立包裝，蜂巢蛋卷每三件為一小包，脆條及蝴蝶酥每四件為一小包，脆曲奇每件為一小包）

新年特級精選禮盒 2026

價錢：$296/盒｜ 原價：$398

新年特級精選禮盒 2026

「紅」運小馬鑰匙扣

皇玥「紅」運小馬鑰匙扣，限量發售！仿皮精製的小馬搭配喜氣紅色，節日氣氛滿分。內附3件酥脆原味蝴蝶酥。它不僅寓意吉祥「紅」運，更具收藏價值，馬年必收藏！

「紅」運小馬鑰匙扣

價錢：$64｜ 原價：$78

「紅」運小馬鑰匙扣

