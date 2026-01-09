Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

賀年禮盒2026｜美心賀年糕點早鳥優惠大合集！最平$102起入手瑤柱蘿蔔糕/桂花杞子棗皇糕/金玉滿堂年糕禮盒

農曆新年將近，美心賀年年糕及糕點系列絕對是街坊必備！無論自家慢慢歎定是賀年禮盒，軟糯香甜的傳統糕點及限定聯乘款，總能帶來滿滿喜氣。今次Klook的電子禮券優惠，最平$102即可入手柱蘿蔔糕、桂花杞子棗皇糕、芋頭糕以及一系列的禮盒，全港多區美心西餅、中菜分店自取超方便，趕早入手過年不愁！

立即查看美心賀年年糕及糕點優惠

經典、聯乘年糕必試款 送禮自用不能錯過！

美心年糕系列主打厚實軟糯，蒸煮後香氣四溢，適合切片煎食或直接蒸熱。瑤柱蘿蔔糕用厚切絲蘿蔔加瑤柱熬製，鮮甜彈牙；芋頭糕芋香濃郁，古法馬蹄糕清涼爽口；香菇芋粒蘿蔔糕加菇芋雙拼。椰汁年糕甜而不膩，老少咸宜，特別適合小家庭自食。禮盒組合如「好事成雙」雙拼年糕、「四喜臨門」四款年糕，包裝精美正點拜年用。

最受歡迎的瑤柱蘿蔔糕，美心特別選用清甜的白蘿蔔，切成粗粗的8mm絲條，配上北海道帶來的優質瑤柱，再加臘味和蝦米，份量超級豐富。咬下去蘿蔔鮮甜多汁，瑤柱的鮮味完全滲出來，煎得外脆內軟，絕對是過年餐桌上的焦點。每盒大約800克，夠一家人分享。喜歡芋頭的朋友一定不能錯過香菇芋頭糕或芋頭糕，芋頭香濃綿密，混入香菇增添層次，口感軟糯又帶點嚼勁，吃起來特別滿足。還有傳統的椰汁年糕，椰香濃郁，甜度剛好，蒸完切片煎一煎，外層微焦內裡Q彈，小朋友和大人都愛。

今年美心還有新款值得試試，比如桂花杞子棗皇糕，加入桂花和杞子，帶來淡淡花香和養生感覺，口味清新不膩；另一款古法馬蹄糕用純正蔗糖片製作，馬蹄爽脆，水汪汪的質感超解渴，吃得出傳統手工的味道。如果想一次過試多款，推薦四喜臨門年糕禮盒，裡面有金腿瑤柱蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕和古法馬蹄糕各一，包裝精美大方，送親戚朋友最有面子。禮盒設計喜慶，滿載新年祝福。今年美心玩轉聯乘，Sanrio特別款如Pompompurin美心楊枝甘露糕，採用芒果果茸，加上粒粒芒果肉 及水晶果凍珠，口感清新細膩，甜蜜又討喜。

PayMe輸入優惠碼 【PM26MX30】購買美心瑤柱蘿蔔糕(厚切絲蘿蔔糕) 電子禮券 + 美心椰汁年糕電子禮券 額外減 $30

優惠：$277｜ 原價：$371

SHOP NOW

【兩盒再減$30】美心瑤柱蘿蔔糕(厚切絲蘿蔔糕) 電子禮券 + 美心椰汁年糕電子禮券

優惠：$247｜ 原價：$371

SHOP NOW

美心瑤柱蘿蔔糕(厚切絲蘿蔔糕) 電子禮券

優惠：$148｜ 原價：$198

SHOP NOW

美心椰汁年糕電子禮券

優惠：$129｜ 原價：$173

SHOP NOW

美心芋頭糕電子禮券

優惠：$148｜ 原價：$198

SHOP NOW

美心古法馬蹄糕電子禮券

優惠：$129｜ 原價：$173

SHOP NOW

美心四喜臨門年糕禮盒電子禮券

優惠：$292｜ 原價：$388

SHOP NOW

美心四喜臨門年糕禮盒電子禮券

優惠：$235｜ 原價：$313

SHOP NOW

美心金玉滿堂年糕禮盒電子禮券

優惠：$178｜ 原價：$238

SHOP NOW

美心香菇芋頭蘿蔔糕電子禮券

優惠：$102｜ 原價：$133

SHOP NOW

美心桂花杞子棗皇糕電子禮券

優惠：$102｜ 原價：$133

SHOP NOW

Pompompurin 與美心楊枝甘露糕電子禮券

優惠：$129｜ 原價：$173

SHOP NOW

美心椰汁年糕

美心芋頭糕

美心古法馬蹄糕

美心四喜臨門年糕禮盒

美心好事成雙年糕禮盒

美心金玉滿堂年糕禮盒

美心香菇芋粒蘿蔔糕

美心桂花杞子棗皇糕

Pompompurin與美心楊枝甘露糕

美心瑤柱蘿蔔糕（厚切絲蘿蔔糕）

