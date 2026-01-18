賀年禮盒 2026｜必入手美心西餅、香港美心、美心 MX、東海堂及翠園的創新糕點、盆菜及烘焙禮盒系列

踏入新一年，想好用甚麼應節美食跟家人朋友「開年」未？今個新年，美心以「糕手過椒」為主題，集合一系列創意與傳統兼備的賀年糕點，從經典蘿蔔糕到玩味十足的椒味新品一應俱全，早前更舉行試食會，率先讓大家感受今年的年味與心思。





今年主題「糕手過椒」，玩味十足之餘亦充滿好意頭：既有「高手過招」的氣勢，又寓意過關過難、步步高陞，適合送禮亦適合自己在家開飯團年。 品牌延續一貫「新舊並存」路線，一方面保留港人最熟悉的傳統年糕及蘿蔔糕口味，另一方面就加入麻辣、椒香等元素，迎合近年大家愈來愈愛「少少辣、多多滋味」的喜好。

傳統年糕與蘿蔔糕：經典不失手

傳統賀年糕點依然是全場焦點，包括質感軟糯、帶焦糖香的年糕，以及加入足料臘味的蘿蔔糕等人氣款式。 口感方面偏向港人熟悉的家常風：蘿蔔比例足、入口帶微微蔬菜甜味，臘腸、臘肉和蝦米分佈平均，煎香後外層微脆、中心保持柔軟，十分適合早午餐或團年聚會上逐塊慢慢品嚐。





由於考慮到現代家庭煮食時間有限，部分產品亦主打冷藏後易於處理，只需簡單解凍、氣炸鍋或平底鑊小火煎香，便可以在家做出接近酒樓水準的口感與賣相。 對於要同時應付拜年、開年飯與工作節奏的都市人來說，方便度是一大加分位。

今年以「過椒」為名，自然少不了帶有椒香與辛香元素的創新糕點款式。 部分新品在傳統蘿蔔糕基礎上加入花椒或辣椒調味，令原本偏溫和的味道多了一層香辣尾韻；入口先是蘿蔔與臘味的鹹香，再慢慢滲出麻與辣，惹味但不搶戲，適合喜歡佐酒或偏好重口味的食客。​

另外也有設計為派對小點、易於分食的款式，切件後用竹籤或小碟盛起，一盤就能製造話題。 這類「椒味」糕點擺上新年家聚餐桌，既保留傳統形式，又有新鮮感，很適合一班朋友邊聊天邊「啖啖辣啖啖香」。





包裝設計與送禮心思

美心今年的賀年系列包裝延續喜慶紅金配色，設計上加入與「糕手過椒」呼應的字句與圖案，視覺效果醒目又有玩味感。 禮盒造型利落，方便攜帶拜年，打開後產品排位井然，無論是送長輩、親朋，還是作為公司客戶禮，都頗有面子。​

部分套裝更將不同口味組合成一盒，令收禮者能一次過試齊多款人氣之選。 對於有選擇困難症的送禮者來說，這種已搭配好的組合可省卻不少心思，也令賀年儀式感更完整。







