賀年禮盒2026｜香港W酒店新春賀年禮盒低至75折！最平$194入手新春賀年年糕/經典賀年蘿蔔糕

新春送禮必買賀年糕點，所以糕點要好食，禮盒又要夠靚！今年香港W酒店的新春賀年年糕及經典賀年蘿蔔糕，繼續以高質食材用心製作，再用貴派十足的禮盒盛載，並推出早鳥75折優惠，低至$194就可以入手新春賀年年糕、而經典賀年蘿蔔糕也只需$224！優惠在Klook開搶，感興趣就快去預訂啦！

按此查看W酒店新春賀年禮盒優惠

送禮自用皆宜 貴派禮盒/高質食材

香港W酒店賀年糕點一向有信心保證，用上上等臘味製作的蘿蔔糕，口感層次豐富，入口清甜帶鹹香；精緻的椰汁賀年年糕，煎香後外皮微脆，內層軟腍煙靭，入口有淡淡椰汁的甜香，的確吸引。今年更用上充滿質感的禮盒，一隻馬騰雲駕霧的傳統圖案，配上金線效果，極具氣派，送禮自用，都一樣優雅。

限時75折優惠，900克的新春賀年椰汁年糕低至$194即可入手；而同樣900克的經典賀年臘味蘿蔔糕折後也只需$224。此外，還有一系列的賀年禮盒，搭配香檳、氣泡酒、蝴蝶酥、自家製蝴蝶酥、自家製XO醬等來送禮，更顯氣派，送給重要的客戶、朋友和家人親戚都非常得體。2月4號至6號可於香港W酒店1樓自取，星期一至星期日早上11時至晚上7點半都可取，時間夠彈性！

【快閃75折優惠】經典賀年臘味蘿蔔糕

優惠價：$224/盒｜ 原價：$298/盒

經典賀年臘味蘿蔔糕

【快閃75折優惠】新春賀年椰汁年糕

優惠價：$194/盒｜ 原價：$298/盒

新春賀年椰汁年糕

春意盎然賀年禮盒

優惠價：$888/盒｜ 原價：$1,188/盒

臘味蘿蔔糕 | 900克

Saicho 氣泡茶 | 750毫升

自家製蝴蝶酥 | 180G

自家製XO醬

自家製黑椒腰果

春意盎然賀年禮盒

幸福滿堂賀年禮盒

優惠價：$888/盒｜ 原價：$1,188/盒

椰汁年糕 | 900克

Saicho 氣泡茶 | 750毫升

自家製蝴蝶酥 | 180G

蜂蜜

自家製黑椒腰果

幸福滿堂賀年禮盒

樂舞新春賀年禮盒

優惠價：$1,288/盒｜ 原價：$1,688/盒

臘味蘿蔔糕 | 900克

椰汁年糕 | 900克

Moet & Chandon 香檳 | 750毫升

自家製蝴蝶酥 | 180G

自家製XO醬

蜂蜜

自家製黑椒腰果

樂舞新春賀年禮盒

香港W酒店

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店1樓 （地圖）

