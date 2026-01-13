渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
賀年禮盒2026｜香港W酒店新春賀年禮盒低至75折！最平$194入手新春賀年年糕/經典賀年蘿蔔糕
香港W酒店的新春賀年年糕及經典賀年蘿蔔糕，推出低至75折優惠，低至$194就可以入手！詳情即睇：
新春送禮必買賀年糕點，所以糕點要好食，禮盒又要夠靚！今年香港W酒店的新春賀年年糕及經典賀年蘿蔔糕，繼續以高質食材用心製作，再用貴派十足的禮盒盛載，並推出早鳥75折優惠，低至$194就可以入手新春賀年年糕、而經典賀年蘿蔔糕也只需$224！優惠在Klook開搶，感興趣就快去預訂啦！
送禮自用皆宜 貴派禮盒/高質食材
香港W酒店賀年糕點一向有信心保證，用上上等臘味製作的蘿蔔糕，口感層次豐富，入口清甜帶鹹香；精緻的椰汁賀年年糕，煎香後外皮微脆，內層軟腍煙靭，入口有淡淡椰汁的甜香，的確吸引。今年更用上充滿質感的禮盒，一隻馬騰雲駕霧的傳統圖案，配上金線效果，極具氣派，送禮自用，都一樣優雅。
限時75折優惠，900克的新春賀年椰汁年糕低至$194即可入手；而同樣900克的經典賀年臘味蘿蔔糕折後也只需$224。此外，還有一系列的賀年禮盒，搭配香檳、氣泡酒、蝴蝶酥、自家製蝴蝶酥、自家製XO醬等來送禮，更顯氣派，送給重要的客戶、朋友和家人親戚都非常得體。2月4號至6號可於香港W酒店1樓自取，星期一至星期日早上11時至晚上7點半都可取，時間夠彈性！
【快閃75折優惠】經典賀年臘味蘿蔔糕
優惠價：$224/盒｜
原價：$298/盒
【快閃75折優惠】新春賀年椰汁年糕
優惠價：$194/盒｜
原價：$298/盒
春意盎然賀年禮盒
優惠價：$888/盒｜
原價：$1,188/盒
臘味蘿蔔糕 | 900克
Saicho 氣泡茶 | 750毫升
自家製蝴蝶酥 | 180G
自家製XO醬
自家製黑椒腰果
幸福滿堂賀年禮盒
優惠價：$888/盒｜
原價：$1,188/盒
椰汁年糕 | 900克
Saicho 氣泡茶 | 750毫升
自家製蝴蝶酥 | 180G
蜂蜜
自家製黑椒腰果
樂舞新春賀年禮盒
優惠價：$1,288/盒｜
原價：$1,688/盒
臘味蘿蔔糕 | 900克
椰汁年糕 | 900克
Moet & Chandon 香檳 | 750毫升
自家製蝴蝶酥 | 180G
自家製XO醬
蜂蜜
自家製黑椒腰果
香港W酒店
地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店1樓 （地圖）
