5款「零失敗」賀年糕點食譜合集！廚房新手變新年廚神 大廚教路一步到位：唔黐底、唔會散

每到農曆新年，Instagram 總是被各路「廚神」朋友的自家製糕點洗版。看著那些金黃酥脆的蘿蔔糕、煙韌軟糯的年糕，你是否也曾心動想試試，卻又擔心自己是「地獄廚神」，一出手就浪費了貴價食材？別怕！今年Yahoo Food為你精選了5款「新手友善」且「零失敗」的賀年食譜。這些食譜不講複雜理論，只教你大廚不外傳的關鍵小貼士。無論你是剛成家立室的新手媳婦，還是想親手做份禮物給另一半，跟著這些步驟，保證你能端出讓人眼前一亮的「大師級」作品，第一次做節就威盡全場！

1. 老師傅的蘿蔔糕：避開一個「中伏位」即變大廚

很多人不敢挑戰蘿蔔糕，是因為怕成品太軟爛夾不起來，或者帶有蘿蔔的苦澀味。其實，市面上 9 成的新手失敗，都是因為做錯了一個不起眼的步驟！

只要掌握好粉漿比例，加上老師傅教路如何處理蘿蔔水份，你也能做出每一口都充滿蘿蔔清甜、臘味鹹香，而且煎起來金黃不散的完美蘿蔔糕。想知道那個讓蘿蔔糕「易變壞」的元兇是甚麼？即看老師傅解畫。

蘿蔔糕食譜│老師傅蘿蔔糕做法貼士！9成人落咗呢樣嘢令蘿蔔糕易變壞│另附馬蹄糕食譜

2. 軟滑年糕簡易版：4招告別「硬過石頭」

年糕最怕兩件事：一是蒸出來硬得像石頭，二是煎的時候黐底黐到懷疑人生。其實，想做出口感煙韌、軟糯又不黏牙的年糕，秘訣不在於買多貴的糯米粉，而在於「加糖水」的手法。

這款食譜將繁複的工序簡化為 4 個簡易招式，特別教你如何分次處理糖水，讓粉漿充分乳化。跟著做，你也能做出那種入口即溶、帶有濃郁蔗糖香氣的傳統年糕。

年糕食譜│軟滑靚年糕做法簡易4招 想軟糯不黏口全靠分幾次加糖水

3. 黃金馬蹄糕：晶瑩剔透全靠「生熟漿」

馬蹄糕看似簡單，但很多新手做出來往往不夠爽口，甚至會有粉味。要做到酒樓那種晶瑩剔透、咬下去爽脆清甜的效果，關鍵在於煮粉漿的火候控制，也就是大廚常說的「生熟漿」技巧。

不要聽到專有名詞就卻步！這個食譜會手把手教你判斷粉漿的熟度，只要看到粉漿變成某個狀態就離火，保證蒸出來的馬蹄糕金黃透亮，每一口都吃得到爽脆馬蹄粒。

馬蹄糕食譜│黃金馬蹄糕 成功關鍵係先將部份粉漿煮熟？

4. 低卡蘿蔔絲煎餅：免蒸免睇火 15分鐘搞掂

如果你家裡沒有大蒸籠，或者不想花一兩小時等糕點蒸熟，這款「蘿蔔絲煎餅」絕對是你的救星。它保留了蘿蔔糕的靈魂——蘿蔔絲的鮮甜，但做法卻像煎 Pancake 一樣簡單快速。

對於怕肥的女生來說，這更是必學的「作弊食譜」。相比傳統蘿蔔糕，它的粉量更少、熱量更低，口感卻依然外脆內軟。只需一個平底鑊，15分鐘就能端出一道又健康又好意頭的賀年菜。

蘿蔔絲煎餅食譜│農曆新年健康賀年菜！低卡版蘿蔔絲煎餅

5. 終極懶人包：35+ 款簡易食譜任你揀

如果你覺得以上幾款還不夠喉，或者想挑戰更多元化的賀年菜式（例如金蠔、花膠、甚至自家製盆菜），我們為你準備了這份終極合集。

這裡集合了超過 35 款經過篩選的簡易食譜，由前菜到甜品一應俱全。不用再上網大海撈針，所有適合新手的食譜都在這裡，讓你輕鬆拼湊出一頓豐盛的開年飯，長輩食過都讚好！

賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！

