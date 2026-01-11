Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

賀年糕點2026｜皇玥史上首創「翡翠蘿蔔糕」震撼登場！青白蘿蔔黃金比例+馬年限定禮盒早鳥優惠/買三送一攻略

2026馬年新春就到，辦年貨想搞搞新意思？以流心奶黃月餅聞名的香港高級餅食品牌皇玥今年再獻新猶，打破傳統框框，耗時4年研發出史上首創的 「翡翠蘿蔔糕」！除了話題性十足的新糕點，品牌更推出多款馬年限定禮盒及超萌小馬掛飾，配合門市 「買三送一」 等至抵優惠，絕對是今年拜年送禮的體面之選。

糕點界新星：首創「翡翠蘿蔔糕」黃金比口感極清甜

食膩了傳統蘿蔔糕？皇玥今年推出的 「翡翠蘿蔔糕」 絕對能為你的味蕾帶來驚喜。這款新品並非單純改名，而是從食材上革新，大廚以精準的黃金比例將清甜白蘿蔔與爽脆青蘿蔔結合。在蒸製過程中，原條青蘿蔔化作如玉般的翡翠脈絡，散發獨特的草本清香。入口時，先是白蘿蔔的溫潤甘甜，緊接是青蘿蔔的微爽口感，層次豐富且帶有蜜般回甘，徹底掃除了傳統蘿蔔糕常見的厚重粉感。現時購買禮券可享早鳥優惠價$190 (原價 $328 / 900g)，這款創新滋味絕對值得預早入手，換領日期是2026年2月12日至2月16日 。

翡翠蘿蔔糕

全新「翠玥精選」歎武夷山大紅袍配蝴蝶酥

拜年送禮講求意頭與品味。皇玥今年新推的 「翠玥精選禮盒 2026」 (優惠價 $290)，集結了蜂巢蛋卷、脆曲奇及唐果子等皇牌產品，更特別融入了珍稀的武夷山大紅袍茶葉 。醇厚的岩茶韻味與牛油餅食是絕配，盡顯送禮者的極致品味。此外，不得不提皇玥的蝴蝶酥，早前在 Yahoo 香港的民調中，獲近四成受訪者推舉為 「香港人最喜愛蝴蝶酥品牌 No.1」 。今年推出的「精選八味蝴蝶酥禮盒」 (優惠價 $200) 一盒有齊原味、伯爵茶、海鹽、麻辣等 8 款口味，絕對是「世一」蝴蝶酥迷的必買之選 。

「翠玥精選禮盒 2026」 (優惠價 $290)，集結了蜂巢蛋卷、脆曲奇及唐果子等皇牌產品，更特別融入了珍稀的武夷山大紅袍茶葉 。

限量版「小馬鑰匙扣」禮盒 四色寓意吉祥

想送一份精緻的小禮物給閨蜜或另一半？皇玥推出的限量版小馬鑰匙扣禮盒 (原價 $78) 絕對是「顏值」擔當。四款仿皮小馬鑰匙扣分別代表不同寓意與口味：「紅」運小馬：配原味蝴蝶酥，寓意鴻運當頭。粉玥小馬：配開心果脆曲奇，粉嫩可愛，甜入心坎。紫玥小馬：配伯爵茶蝴蝶酥，神秘浪漫。橙玥小馬：配咖啡脆曲奇，充滿活力熱情。

皇玥推出的限量版小馬鑰匙扣禮盒 (原價 $78) 絕對是「顏值」擔當，四款仿皮小馬鑰匙扣分別代表不同寓意與口味。

全店「買三送一」辦年貨最抵

為了讓大家買得更盡興，皇玥門市特別推出 「新春優惠三重賞」。除囍餅系列外，全店所有產品（包括新年禮盒、香港故事系列等）均可享 「買3送1」 優惠 ！凡消費更即送2026年特別版年曆卡一張。優惠期有限，各位精明消費者記得把握機會，提早去門市掃貨啦！

賀年糕點2026｜皇玥史上首創「翡翠蘿蔔糕」震撼登場！青白蘿蔔黃金比例+馬年限定禮盒早鳥優惠/買三送一攻略

