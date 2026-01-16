【撈起食譜】賀年菜式撈起魚生食譜

新年係香港好熱鬧!!!! 家姐澳洲呢邊就冇咁多節日氣氛啦~

不過我地自己一家同D朋友都會聚埋一齊賀年!!

當然唔少得賀年菜啦!!! 家姐我一定會整既就係「撈起」。

祈望新一年大家都撈到風生水起~~

今次我重棄用現成買到既薄脆片，

自己用雲吞皮切細去炸，衛生又無油味，食多D都唔怕！

材料：

三文魚刺身

火腿絲

青瓜絲

哈密瓜絲

紅頭菜絲

粉絲

芝麻

自製薄脆片



醬汁： 酸梅醬 3湯匙

魚露 1茶匙

糖 1茶匙



薄脆片做法：

準備雲吞皮8片，切成8等份。

用160c熱油分批炸，約30秒雲吞皮變成薄脆片，盤起即成。

做法：

1. 粉絲浸軟，用熱水燙熟後過冷河備用

2. 所有材料切幼絲。

3. 準備一個大圓碟，先鋪上粉絲，再盤上薄脆片。

4. 將所有材料平均鋪好，最後將三文魚刺身放中間。

上桌之後，淋上醬汁，就可以齊齊「撈起」！

記得撈既時候，一定要講一齊吉利既祝賀說話~~



姊姊心得:

*撈起所用既材料種類、分量都可以隨心，無一定既。

但用6 / 8 種材料就比較好意頭!

