小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
賀来賢人cos肯德基上校！ 背後藏了什麼瘋狂人生劇本？
賀来賢人cos肯德基上校！ 背後藏了什麼瘋狂人生劇本？
他根本是高中被綁架進演藝圈的
那時候他還是暁星高中的籃球部王牌，2007年突然被抓去拍《神童》，直接出道。隔年《太陽と海の教室》就開始演青春學長，2009年《銀色の雨》直接當男主角，
粉絲一看就知道：「完了，這傢伙要紅了！」那時候他才20歲出頭，演什麼像什麼，超自然。
後來靠喜劇直接炸場
2014年《花子とアン》裡的安東吉太郎讓全國阿姨愛上他，2015年大河《花燃ゆ》演沖田総司，帥到劍都想為他彎。真正讓他爆紅的還是《齊木楠雄のΨ難》和《今日から俺是!!》，
京極那個欠扁又可愛的壞小子，簡直是他本色出演！劇場版票房直接破億，粉絲到現在還在重溫：「京極一輩子的事了！」
事業最紅的時候突然閃婚榮倉奈々，還連生兩個娃，粉絲當場心碎一地：「女神被搶走了！」結果人家夫妻倆低調到不行，偶爾被拍到一起遛狗，甜得像偶像劇。
獨立之後直接開公司，2025年還在到處玩cosplay
2022年離開老東家Amuse，自己跑去當自由人，粉絲才剛擔心他會不會涼，結果2024年直接跟美國導演Dave Boyle開公司「SIGNAL181」，
還自己搞了Netflix《忍びの家》，忍者老爸演得又帥又好笑，全球都看瘋了。
2025年更誇張，8月先有《TOKYO MER》電影版跑去救火山，9月《今際の国のアリス》第三季繼續玩命，12月還有《新解釈・幕末伝》演後藤象二郎，
連蠟筆小新電影都跑去當狼大叔配音。最離譜的是11月他真的穿白西裝紅領結去扮肯德基上校賣新品雞塊，現場粉絲直接笑到岔氣：「賢人哥你不要面子的喔？！」
IG一po出來，留言直接破萬：「大叔味出來了，但我還是愛！」
他訪談超接地氣，說自己家事苦手、白T囤了150件、拍《TOKYO MER》時還怕高怕窄，結果戲裡還是硬演。
被問到未來，他只丟一句「人生就一次，玩大一點！」粉絲聽完直接刷屏：「這才是我們認識的賀来賢人！」
幾部讓你一看就上癮的神作，趕快筆記
《今日から俺是!!劇場版》（2020）：京極經典，笑到噴飯
《半沢直樹》（2020）：被虐到想哭的銀行員，演技爆發
《忍びの家 House of Ninjas》（2024）：自己當製作人的忍者老爸
《劇場版 TOKYO MER 南海ミッション》（2025）：火山救人熱血到爆
《蠟筆小新 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ》（2025）：狼大叔聲優笑到肚子痛
Japhub小編有話說
我從他高中生時期追到現在看他cos肯德基上校，老實說已經完全麻了，因為這男人根本不會讓你失望！
演什麼像什麼，玩什麼紅什麼，還能在忙成這樣的時候把家庭顧得穩穩的，真的只有一個字：服。2025年還有《アリス3》、《幕末伝》、カルティエ全球廣告，
行程滿到爆炸，但賢人就是那種笑著跟你說「沒事啦，再來！」的類型。
快去他的X跟IG洗版留言，說不定哪天他又突然宣布什麼大驚喜，反正跟著賀来賢人，永遠不會無聊啦～✨
其他人也在看
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日美照「單眼wink」還是少女感滿分！童顏及纖瘦身形的保養秘密，全靠努力做Gym還有看「言情小說」？
阿Sa蔡卓妍日前發布一系列生日美照，戴起小后冠、穿起馬甲背心的阿Sa既甜又辣，美到不行！在貼文上她說自己的體重是人生高峰，但完全看不出來，也許是因為很努力做Gym的關係，令她體態還是如少女，樣子也是數一數二的童顏女神。這位甜辣女孩的保養秘密是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 16 小時前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
台灣金馬獎：中國明星范冰冰的福地還是禁地？大熱《地母》能助「范爺」回歸嗎？
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 華人影壇盛事，第62屆台灣電影金馬獎周六（11月22日）舉行。 馬來西亞新銳導演張吉安的力作《地母》以八項大獎入圍，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等。 前中國一線女星范冰冰片中飾演大馬農婦女巫鳳音，素顏上陣挑戰巫術儀式與稻田勞作，並以多重語言演繹角色，演技讓她再奪影后寶座呼聲高漲。這位在中國被「封殺」的影后成為本屆金馬最大亮點，「封殺七年後華麗復出」在網上熱議。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢
【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
MAMA 2025｜三大亮點率先曝光 《Kpop 獵魔女團》、SJ出道二十週年特別舞台等七大演出惹期待
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日一連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
棒棒堂成員接連出事 威廉現身公益致歉：最近事情比較多
【on.cc東網專訊】台灣男子組合「棒棒堂」成員接連出事，威廉跟小杰先後涉「閃兵案」，王子則與啦啦隊女神粿粿爆出婚外情引發爭議。其中，威廉自5月捲入閃兵風波後沉寂多月，終於在金鐘獎前夕公開現身，又出席公益活動挽回形象。日前威廉跟老婆卓君澤出席「明星匹克球公益賽」東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
金宇彬、申敏兒要結婚了！走過患癌低潮成就最合襯一對
被譽為「最完美情侶檔」的金宇彬與申敏兒，在公開戀愛9年後終於宣布結婚！這對從不被看好的姐弟戀，攜手走過男方罹患鼻咽癌的生命低谷，用時間證明彼此是命中注定的伴侶，消息一出立即獲得祝福！金宇杉日前於網上公佈喜訊，表示：「我要結婚了。決定與相伴已久的戀人組織家庭，希望大家支持，讓我們一路走下去，變得更加溫暖」， 推薦閱讀:➤ 金宇彬、申敏兒宣布12月20日結婚、10年愛情長跑迎完美結局！解構男神穿搭魅力➤ 申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 小時前
黎明演唱會2026丨12.1優先購票 3月紅館開8場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
黎明將於明年3月於紅館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，一連開Show八場，票價分$1380及$680兩種，門票發售詳情有待公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
悼祖達兄弟用錯相 皇馬向安達施華致歉
【Now Sports】皇家馬德里周日西甲作客艾爾切前，竟在股東大會上因誤用對方前鋒安達施華的照片，最後要為此出聲明道歉。在股東大會上，皇家馬德里有一個緬懷環節，為7月車禍去世的迪奧高祖達兄弟哀悼，但工作人員卻在影片播放中用錯相片，誤將目前效力艾爾切的葡萄牙前鋒安達施華（André Silva），當成祖達弟弟、生前效力葡甲彭拿費爾的安德列，導致球會要發聲明致歉。「我們就此事向艾爾切及安達施華致歉，誤將他的照片放在了球會官方影片的悼念畫面中，而不是利物浦球員迪奧高祖達弟弟安德列施華的照片。」皇馬在一份聲明中寫道：「我們對此次事件深感遺憾。」安達施華曾代表葡萄牙國家隊出賽53場，射入19球，是2018和22年世界盃大軍成員。他與祖達在波圖曾做過隊友，亦效力過AC米蘭、法蘭克福和萊比錫等球會。now.com 體育 ・ 3 小時前
范冰冰奪最佳女主角：致辭感謝台灣金馬獎「始終如一支持華語電影人初心」
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 第62屆台灣金馬獎在今夜（22日）揭曉。其中，中國演員范冰冰如願以償在金馬獎拿下影后，成為今晚焦點。 這位中國百花獎影后，曾獲2007金馬女配角獎，二度問鼎金馬影后，如今終於拿下華人影壇的大獎。根據台媒中央社報導，評審認為范冰冰在電影《地母》飾演農婦角色化身巫師「再次顛覆螢幕形象，展現以柔克剛特質，極具穿透力的演出獲得評審肯定。」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前