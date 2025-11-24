賀来賢人cos肯德基上校！ 背後藏了什麼瘋狂人生劇本？

他根本是高中被綁架進演藝圈的

那時候他還是暁星高中的籃球部王牌，2007年突然被抓去拍《神童》，直接出道。隔年《太陽と海の教室》就開始演青春學長，2009年《銀色の雨》直接當男主角，

粉絲一看就知道：「完了，這傢伙要紅了！」那時候他才20歲出頭，演什麼像什麼，超自然。

後來靠喜劇直接炸場

2014年《花子とアン》裡的安東吉太郎讓全國阿姨愛上他，2015年大河《花燃ゆ》演沖田総司，帥到劍都想為他彎。真正讓他爆紅的還是《齊木楠雄のΨ難》和《今日から俺是!!》，

京極那個欠扁又可愛的壞小子，簡直是他本色出演！劇場版票房直接破億，粉絲到現在還在重溫：「京極一輩子的事了！」

事業最紅的時候突然閃婚榮倉奈々，還連生兩個娃，粉絲當場心碎一地：「女神被搶走了！」結果人家夫妻倆低調到不行，偶爾被拍到一起遛狗，甜得像偶像劇。

獨立之後直接開公司，2025年還在到處玩cosplay

2022年離開老東家Amuse，自己跑去當自由人，粉絲才剛擔心他會不會涼，結果2024年直接跟美國導演Dave Boyle開公司「SIGNAL181」，

還自己搞了Netflix《忍びの家》，忍者老爸演得又帥又好笑，全球都看瘋了。

2025年更誇張，8月先有《TOKYO MER》電影版跑去救火山，9月《今際の国のアリス》第三季繼續玩命，12月還有《新解釈・幕末伝》演後藤象二郎，

連蠟筆小新電影都跑去當狼大叔配音。最離譜的是11月他真的穿白西裝紅領結去扮肯德基上校賣新品雞塊，現場粉絲直接笑到岔氣：「賢人哥你不要面子的喔？！」

IG一po出來，留言直接破萬：「大叔味出來了，但我還是愛！」

他訪談超接地氣，說自己家事苦手、白T囤了150件、拍《TOKYO MER》時還怕高怕窄，結果戲裡還是硬演。

被問到未來，他只丟一句「人生就一次，玩大一點！」粉絲聽完直接刷屏：「這才是我們認識的賀来賢人！」

幾部讓你一看就上癮的神作，趕快筆記

《今日から俺是!!劇場版》（2020）：京極經典，笑到噴飯

《半沢直樹》（2020）：被虐到想哭的銀行員，演技爆發

《忍びの家 House of Ninjas》（2024）：自己當製作人的忍者老爸

《劇場版 TOKYO MER 南海ミッション》（2025）：火山救人熱血到爆

《蠟筆小新 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ》（2025）：狼大叔聲優笑到肚子痛

Japhub小編有話說

我從他高中生時期追到現在看他cos肯德基上校，老實說已經完全麻了，因為這男人根本不會讓你失望！

演什麼像什麼，玩什麼紅什麼，還能在忙成這樣的時候把家庭顧得穩穩的，真的只有一個字：服。2025年還有《アリス3》、《幕末伝》、カルティエ全球廣告，

行程滿到爆炸，但賢人就是那種笑著跟你說「沒事啦，再來！」的類型。

快去他的X跟IG洗版留言，說不定哪天他又突然宣布什麼大驚喜，反正跟著賀来賢人，永遠不會無聊啦～✨