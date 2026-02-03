賀歲盃港隊迎戰FC首爾 足總相信有競爭性籲球迷入場支持

【Now新聞台】賀歲盃大年初五上演，港隊於香港大球場迎戰南韓的FC首爾。足總總幹事張炎有指，港隊會挑選部分年輕球員培育未來大港腳，又相信賽事相當有競爭性，呼籲球迷入場支持。

足總總幹事張炎有：「傳統上FC首爾是一隊強隊，所以我們認為相對香港隊，又要給予一隊有競爭性的球隊與香港隊比賽，也不可相距太遠，希望能提供一場有競爭性的比賽予香港球迷。我不敢估計有多少人，但我在這裡呼籲港隊是需要所有香港市民支持，它是真正屬於我們自己，香港自己的一隊球隊。」

#要聞