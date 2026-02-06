消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
賀歲電影《夜王》世界首映於「澳門銀河」盛大舉行
推動電影項目發展 呈獻澳門演藝之都魅力
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年2月6日 - 2月5日晚上，雲集眾多華語影壇巨星的本年度香港賀歲電影《夜王》於「澳門銀河」綜合度假城東翼大堂舉行世界首映禮。銀河娛樂集團主席呂耀東先生，聯同導演吳煒倫及一眾主演明星包括黃子華、鄭秀文、王丹妮、謝君豪、廖子妤、盧鎮業出席典禮，導演及眾明星亦與在場觀眾分享拍攝趣事，陣容鼎盛，星光熠熠。緊接首映禮後，超過三百名嘉賓及觀眾移步至「銀河影院」欣賞電影《夜王》首映。
作為賀歲電影《夜王》的澳門獨家場地贊助，在「澳門銀河」綜合度假城一站式多元化設施，以及專業的團隊成員全力協助下，拍攝工作順利完成。「澳門銀河」一直致力於推動澳門文化、電影及藝術項目發展，為澳門經濟多元發展作出貢獻，支持「演藝之都」的建設。
銀河娛樂集團主席呂耀東先生表示：「很高興『澳門銀河』作為《夜王》的澳門獨家場地贊助，向全球觀眾展現「澳門銀河」首屈一指的一站式多元度假體驗，以及澳門獨有的城市文化魅力， 足證我們『傲視世界 情繫亞洲』的服務理念深得各界認同。同時，電影落戶澳門拍攝，有力展示澳門世界旅遊休閒中心的吸引力。」
《夜王》導演吳煒倫先生表示：「非常高興《夜王》能夠於『澳門銀河』的多元設施進行拍攝，在此再次感謝『澳門銀河』上下，盡心協力幫助我們的拍攝團隊，順利又完美地完成所有拍攝。」
「澳門銀河」設施多元，旗下「銀河影院」擁有十個先進放映廳，配備頂尖的影音科技——包括杜比環迴立體聲系統及4K超高解像度雷射放映系統等——超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界。
《夜王》傳媒資料：https://drive.google.com/drive/folders/1T9auQOre_pinzqrgnzR2AlUVZqCsk08F?usp=drive_link
Hashtag: #夜王 #賀歲電影 #世界首映 #澳門銀河 #演藝之都
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。 詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo 及www.galaxyicc.com。
