賀歲電影《夜王》世界首映於「澳門銀河」盛大舉行

推動電影項目發展 呈獻澳門演藝之都魅力

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年2月6日 - 2月5日晚上，雲集眾多華語影壇巨星的本年度香港賀歲電影《夜王》於「澳門銀河」綜合度假城東翼大堂舉行世界首映禮。銀河娛樂集團主席呂耀東先生，聯同導演吳煒倫及一眾主演明星包括黃子華、鄭秀文、王丹妮、謝君豪、廖子妤、盧鎮業出席典禮，導演及眾明星亦與在場觀眾分享拍攝趣事，陣容鼎盛，星光熠熠。緊接首映禮後，超過三百名嘉賓及觀眾移步至「銀河影院」欣賞電影《夜王》首映。





2026年賀歲片《夜王》於「澳門銀河」舉行世界首映禮，銀河娛樂集團主席呂耀東先生（左五）、安樂影片有限公司執行董事江志強先生（左四）、影片監製何韻明女士（右一）聯同導演吳煒倫（右五）及一眾主演明星出席典禮。



作為賀歲電影《夜王》的澳門獨家場地贊助，在「澳門銀河」綜合度假城一站式多元化設施，以及專業的團隊成員全力協助下，拍攝工作順利完成。「澳門銀河」一直致力於推動澳門文化、電影及藝術項目發展，為澳門經濟多元發展作出貢獻，支持「演藝之都」的建設。





銀河娛樂集團主席呂耀東先生於世界首映禮上致歡迎辭。



銀河娛樂集團主席呂耀東先生表示：「很高興『澳門銀河』作為《夜王》的澳門獨家場地贊助，向全球觀眾展現「澳門銀河」首屈一指的一站式多元度假體驗，以及澳門獨有的城市文化魅力， 足證我們『傲視世界 情繫亞洲』的服務理念深得各界認同。同時，電影落戶澳門拍攝，有力展示澳門世界旅遊休閒中心的吸引力。」





「澳門銀河」榮幸成為《夜王》澳門獨家拍攝場地，為電影製作提供所需支援，並一直助力澳門電影藝術發展。



《夜王》導演吳煒倫先生表示：「非常高興《夜王》能夠於『澳門銀河』的多元設施進行拍攝，在此再次感謝『澳門銀河』上下，盡心協力幫助我們的拍攝團隊，順利又完美地完成所有拍攝。」





「澳門銀河」為《夜王》提供多個拍攝場景，其中包括澳門銀河 萊佛士及承˙鐵板料理



「澳門銀河」設施多元，旗下「銀河影院」擁有十個先進放映廳，配備頂尖的影音科技——包括杜比環迴立體聲系統及4K超高解像度雷射放映系統等——超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界。





「澳門銀河」旗下「銀河影院」擁有十個先進放映廳，配備頂尖的影音科技，包括杜比環迴立體聲系統及4K超高解像度雷射放映系統等，提供首屈一指的觀影體驗。



