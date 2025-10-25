賀錦麗接受BBC專訪：不排除再次問鼎白宮

（法新社倫敦25日電） 美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，她可能再次角逐白宮寶座，並說有朝一日自己「可能」會成為總統。

賀錦麗在專訪中未排除再次問鼎白宮的可能，並說自己孫輩「有生之年一定會」出現一位女總統。

​這是她去年敗給川普之後最明確暗示將於2028年再度角逐大位。

被問到那個人會不會是她時，賀錦麗回應「有可能」，證實正考慮再次競逐大位。她表示自己尚未作出決定，但強調依然認為自己具政治前途。

她說：「我還沒有結束。我這輩子都在奉獻公職，早已深入骨子裡。」（編譯：何宏儒）