賀錦麗考慮2028再選總統
（法新社紐約10日電） 美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天向民主黨支持者釋出迄今最明確的訊號，表示正考慮在2028年再次競選總統。
賀錦麗出席由民權領袖夏普頓（Al Sharpton）牧師創辦的全國行動網絡（National Action Network）大會，被問到是否會再次參選時說：「我可能會，我可能會，我正在考慮。」
賀錦麗說：「我在白宮西廂（West Wing）辦公室度過無數時光，離橢圓形辦公室（Oval Office）僅幾步之遙。我也在橢圓形辦公室、戰情室（Situation Room）度過無數時光。我清楚這份工作的本質與所需的能力。」
賀錦麗利用這個場合對川普的領導提出廣泛批評。她告訴群眾：「現狀行不通，而且這種情形對許多人來說已經持續很久。」
賀錦麗在前總統拜登（Joe Biden）任內擔任副總統，2024年總統大選敗給川普。
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