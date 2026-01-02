資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉

曾為多套港產片演出及武術指導嘅袁祥仁，喺元旦日下午病逝，終年69歲。導演李力持在社交平台發文表示，「2026年元旦日，袁祥仁師傅的太太傳來一個沉重 消息，祥仁師傅今午因病於伊利沙伯醫院離世」，並指袁祥仁嘅喪禮定於2月1日在世界殯儀館設靈。

袁祥仁生於1957年，係香港著名武術指導、導演及演員，為「袁家班」的核心成員之一。袁祥仁父親係著名武指袁小田，其兄長袁和平同樣係出色嘅電影動作指導。袁祥仁自幼習武，不僅在幕前演出，更在幕後擔任過多部電影的動作設計與導演。袁祥仁不時客串演出電影，喺周星馳作品《功夫》中飾演推銷《如來神掌》秘笈嘅乞丐，對住童年版周星馳講「我見係一身橫練嘅筋骨，簡直係百年一見嘅練武奇才」呢幕最為觀眾熟悉。

袁祥仁於1991年憑《黃飛鴻》榮獲第11屆香港電影金像獎最佳動作指導，更曾跟隨哥哥袁和平遠赴荷李活發展，為《22世紀殺人網絡》、《標殺令》、《夜魔俠》等大片擔任動作指導。

