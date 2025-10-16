專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖 網讚：根本真人版芭比！
蘋果創辦人賈伯斯的小女兒Eve Jobs，繼承了父親的聰慧與母親的優雅，近日現身Bottega Veneta米蘭時裝周，一登場就以超強氣場掀起全網討論！
當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan with Bottega!! What a wonderful show」，短短幾小時就獲得近20萬讚，連超模Poppy Delevingne也默默點讚支持，網友紛紛讚嘆：「這氣場太穩了」、「根本現實版名媛芭比」、「賈伯斯的基因太強大！」
不過其實Eve不只是「科技巨頭之女」，自2020年首度跨足時尚界，她接連為Glossier、Coperni、Louis Vuitton等品牌拍攝形象大片，也登上《Vogue Japan》等知名雜誌；在2024年的巴黎時裝週上，她更與超模Gigi Hadid同場走秀，憑自信與專業姿態，展現頂級模特兒應有的風範。
除了在時尚圈表現亮眼，Eve也是名副其實的「學霸名媛」！她畢業於史丹福大學，主修科學、技術與社會，學術實力不容小覷；同時，她更是全球排名前五的馬術選手，曾獲得東京奧運參賽資格，不過為了兼顧學業，她毅然選擇放棄比賽，展現出超齡的理性與堅定意志。
而如今，她將那份自律與專注帶進時尚舞台，以「智慧＋氣場＋神顏」的三位一體完美姿態，成為全球名媛圈最受矚目的新星。
