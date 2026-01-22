43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開

米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！

（ Getty Images ）

賈玲在2003年出道，是中國著名相聲演員馮鞏的得意門徒，後來在另一相聲演員郭德綱的建議下轉型成為小品演員，並在喜劇界聲名鵲起。初出道的賈玲一點也不胖，更被譽為相聲界的女神。然而，她作為喜劇人承受著相當大的壓力，她發現只有美食能夠讓她感到開心，只有美食可以緩解壓力。因此，隨著時間的推移，她的體重也跟著名氣不斷增長，她亦因胖而獲得了更多的機會，於是開始放縱自己，毫無顧忌地大吃特吃。

其實賈玲並不是沒有嘗試過減重，她在24歲生日時第一次燃起減肥的決心，控制飲食減少食量，甚至服用了減肥藥，雖然體重有明顯變化，卻導致免疫力下降。想不到她轉型當電影導演會成為她下定決心減肥的轉捩點，當時為了宣傳電影《你好，李煥英》，在上映前許下3個承諾，分別是票房過10億她會跳女團舞；票房過20億她會染髮；票房超過30億她會「瘦成閃電」！作為新人導演的她，原以為20億票房的目標也可能較難實現，然而電影在上映僅五天時就輕鬆突破了30億，這讓許下豪言的賈玲也始料未及。

在眾人始料不及的情況下，隱身一年的賈玲真的信守承諾「瘦成閃電」，減下了100斤，而且現在過了兩年也可以維持體重無反彈，來參考賈玲的14日減肥食譜。

14天賈玲減肥食譜

第一天

早餐 : 蒸玉米2根

午餐 : 雞胸肉、黃瓜1根

晚餐：生菜、黑米粥

第二天

早餐：玉米1根、雞蛋1個、黄瓜1根

午餐：糙米飯1碗、雞蛋1個、雞肉、菠菜

晚餐：雞蛋1個、生菜

第三天

早餐：燕麥、雞蛋1個

午餐：牛肉

晚餐：綠花椰菜、白玉菇

第四天

早餐：紅豆薏米粉1碗

午餐：水煮蝦10隻

晚餐：蘋果1個、糙米飯1碗

第五天

早餐：雞蛋2個、無糖豆漿250c.c.

午餐：雞胸肉、綠花椰菜

晚餐：雜糧飯、巴沙魚180克、凉拌韭菜200克

第六天

早餐：地瓜、豆漿

午餐：牛肉、生菜

晚餐：黄瓜1根、大番茄數個、蛋2個

第七天

早餐：燕麥、水煮蛋1個

午餐：蝦8隻、黑木耳

晚餐：胡蘿蔔、牛奶泡麥片

第八天

早餐：全麥歐式麵包1個、水煮蛋1個、牛奶、 櫻桃番茄1個

午餐：糙米飯、雞胸肉、綠花椰菜

晚餐：地瓜、豆腐、菠菜

第九天

早餐：紫薯、豆漿

午餐：蘑菇炒綠花椰菜、雞翅

晚餐：南瓜小米糊

第十天

早餐：玉米、蛋餅、酸奶

午餐：包子、清蒸鱸魚、菠菜

晚餐：冬瓜、裙帶菜

第11-14日，可從前10日的食譜中隨意選擇食用

「青瓜減肥法」，即在每天的三餐中，用青瓜代替其中的一餐。這種減肥方法的原理是利用青瓜的低熱量和高纖維特性，達到減少熱量攝取並促進代謝的效果。

「青瓜減肥法」之所以有效全在於青瓜的特殊營養成分，它含有大量的水分和纖維，能夠增加飽腹感；同時，青瓜的熱量非常低，相對於其他食物幾乎不會導致熱量過高的情況。因此，透過用青瓜替代一餐可以有效地減少熱量攝取。然而，「青瓜減肥法」並不適合所有人，每個人的身體狀況和代謝能力各不相同，因此在減肥過程中應該根據自己的實際情況進行調整和選擇適合的飲食方案。

「顏色飲食法」健康更有減肥瘦身效果！「紅、黃、綠」三色蔬果助不同修復身體效果

