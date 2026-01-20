張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
賈玲米蘭時裝周「無修圖美照」瘋傳！瘦下來氣場藏不住 網驚：認不出是同一人
1月18日，大陸女星賈玲以Prada品牌嘉賓身分現身米蘭時裝周。過去多以喜劇形象示人的她，瘦身成功後以俐落造型亮相，在高畫質鏡頭下仍相當亮麗，神情放鬆、笑容自信，讓不少網友直呼「跟以往印象差好多」、｢認不出是同一人｣！
當天賈玲身穿Prada棕色皮衣搭配盤髮造型，部分網友認為她瘦身後氣質轉變，變得更有明星氣場，和過去圓潤時期相比判若兩人；也有人認為她標誌性的笑容仍然很有辨識度。另有部分粉絲遺憾表示，雖然知道現在的賈玲更健康快樂，但難免還是會想念她圓潤時期的親和力。
賈玲2024年自導自演電影《熱辣滾燙》，為了真實呈現從胖女生到專業拳擊手的過程，先是增胖20公斤，又拚命減重50公斤，1年來經歷了難以想像的艱辛。為了身體健康，她在電影殺青後仍小心控制，持續透過飲食與運動維持體態，成為許多觀眾的正面榜樣。
