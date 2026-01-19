【賞茶】7款飲品 全部$20/杯（19/01-23/01）

Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...

BBC News 中文 ・ 18 小時前