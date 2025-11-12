最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
賣價近 30 萬的超高階電視！Samsung 115 吋 Micro RGB 電視登陸香港！全球首創 Micro RGB LED 奠定畫質新標竿
同步推出 Odyssey OLED G5 電競顯示器，入門價 $3,480。
Samsung 今天宣佈在香港正式推出全球首部搭載微米級 RGB LED 背光的 Micro RGB 電視 。這款 115 吋的旗艦級電視以次世代的 Micro RGB LED 發光技術，旨在為超高端電視的色彩準確度、對比度與沉浸式體驗訂立全新標準 。同時，Samsung 亦推出了全新的 Odyssey OLED G5（G50SF）電競顯示器 ，畫風一轉，是為入門玩家而設，定價 HK$3,480。
Micro RGB：重新定義超高端顯示技術
Samsung 這款 Micro RGB 電視的核心技術，在於其專利的 Micro RGB 技術 。它採用了尺寸小於 100 微米（µm）的紅、綠、藍色微米級 RGB LED ，並以超精細的方式排列在面板背後 。過去的 RGB LED 面板容易出現色染而讓畫面偏藍或偏紅，新的 Micro RGB 技術的突破點在於能夠精準、獨立地控制每一個 RGB LED ，從根本上區別於傳統的背光技術，達到顯示色彩更準確的效果。
AI 引擎與極致色彩
為了驅動這項技術，電視搭載了 Samsung 的 Micro RGB AI 引擎 ，透過 AI 運算實時分析每一幀影像 ，自動調整並加強色彩輸出 。
Micro RGB Color Booster Pro：此功能可準確識別色調暗淡的場景，智能地提升所有內容的色彩表現 。
Micro RGB Precision Color：確保極致的色彩準確度與鮮豔度 ，實現了 100% 覆蓋由國際電信聯盟（ITU）制定的 BT.2020 色域 。此技術亦獲得了德國 VDE 機構的「Micro RGB Precision Color」認證 。
設計與智能功能
除了畫質，Micro RGB 電視採用 Glare Fee 防反光技術 ，即使在光線明亮的環境下也能減少反光 。其超薄金屬機身設計亦能融入不同室內風格 。
在智能體驗方面，電視整合了 Samsung Vision AI ，提供 AI 畫質與聲效調校 ，以及由生成式 AI 驅動的進階版 Bixby 語音助理 。安全性方面，產品由 Samsung Knox 提供防護 ，並支援長達 7 年的 Tizen 作業系統免費升級方案 。
Odyssey OLED G5 (G50SF)：入門價玩 27 吋 QHD QD-OLED
Samsung 同時發佈了 27 吋 的 Odyssey OLED G5（G50SF）電競顯示器 。
畫質：採用 QD-OLED 面板 ，具備 QHD 解像度 。獲得 Pantone 認證 ，能準確重現超過 2,100 種標準色彩 。
防反光：獨家的防反光塗層相比傳統塗層，光澤度降低 54% 。
速度：提供 0.03ms (GtG) 的反應時間 及 180Hz 的屏幕更新頻率 。
同步技術：支援 NVIDIA G-Sync 及 AMD FreeSync ，減少畫面撕裂 。
保護：搭載 Samsung OLED Safeguard ，透過熱調節系統等技術減少屏幕燒烘情況 。
發售日期、售價及早鳥優惠
Samsung Micro RGB 電視 (MRA115MR95FXZK)
尺寸：115”
建議零售價：港幣 299,980 元
發售日期：2025 年 11 月 12 日
Micro RGB 早鳥優惠 由 2025 年 11 月 12 日至 12 月 31 日 ，凡購買 115” Micro RGB 電視可享：
一站式上門度尺、安裝及售後服務
Slim Fit 掛牆架一個
Galaxy Z Fold7（256GB）星塵藍一部（價值港幣 15,198 元）
📍 全港首個體驗區 想率先體驗 Micro RGB 電視，可於 11 月 12 日至 23 日期間 ，親臨位於豐澤時代廣場店的體驗區（地址：香港銅鑼灣時代廣場 8 樓 818-821 號舖及 9 樓 914 號舖） 。
Odyssey OLED G5 電競顯示器 (G50SF)
尺寸：27”
建議零售價：港幣 3,480 元
發售日期：2025 年 10 月 30 日（已發售）
