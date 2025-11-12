Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

賣價近 30 萬的超高階電視！Samsung 115 吋 Micro RGB 電視登陸香港！全球首創 Micro RGB LED 奠定畫質新標竿

Samsung 今天宣佈在香港正式推出全球首部搭載微米級 RGB LED 背光的 Micro RGB 電視 。這款 115 吋的旗艦級電視以次世代的 Micro RGB LED 發光技術，旨在為超高端電視的色彩準確度、對比度與沉浸式體驗訂立全新標準 。同時，Samsung 亦推出了全新的 Odyssey OLED G5（G50SF）電競顯示器 ，畫風一轉，是為入門玩家而設，定價 HK$3,480。

Samsung 官網

Micro RGB：重新定義超高端顯示技術

Samsung 這款 Micro RGB 電視的核心技術，在於其專利的 Micro RGB 技術 。它採用了尺寸小於 100 微米（µm）的紅、綠、藍色微米級 RGB LED ，並以超精細的方式排列在面板背後 。過去的 RGB LED 面板容易出現色染而讓畫面偏藍或偏紅，新的 Micro RGB 技術的突破點在於能夠精準、獨立地控制每一個 RGB LED ，從根本上區別於傳統的背光技術，達到顯示色彩更準確的效果。

AI 引擎與極致色彩

為了驅動這項技術，電視搭載了 Samsung 的 Micro RGB AI 引擎 ，透過 AI 運算實時分析每一幀影像 ，自動調整並加強色彩輸出 。

Micro RGB Color Booster Pro ：此功能可準確識別色調暗淡的場景，智能地提升所有內容的色彩表現 。

Micro RGB Precision Color：確保極致的色彩準確度與鮮豔度 ，實現了 100% 覆蓋由國際電信聯盟（ITU）制定的 BT.2020 色域 。此技術亦獲得了德國 VDE 機構的「Micro RGB Precision Color」認證 。

設計與智能功能

除了畫質，Micro RGB 電視採用 Glare Fee 防反光技術 ，即使在光線明亮的環境下也能減少反光 。其超薄金屬機身設計亦能融入不同室內風格 。

在智能體驗方面，電視整合了 Samsung Vision AI ，提供 AI 畫質與聲效調校 ，以及由生成式 AI 驅動的進階版 Bixby 語音助理 。安全性方面，產品由 Samsung Knox 提供防護 ，並支援長達 7 年的 Tizen 作業系統免費升級方案 。

Odyssey OLED G5 (G50SF)：入門價玩 27 吋 QHD QD-OLED

Samsung 同時發佈了 27 吋 的 Odyssey OLED G5（G50SF）電競顯示器 。

畫質 ：採用 QD-OLED 面板 ，具備 QHD 解像度 。獲得 Pantone 認證 ，能準確重現超過 2,100 種標準色彩 。

防反光 ：獨家的防反光塗層相比傳統塗層，光澤度降低 54% 。

速度 ：提供 0.03ms (GtG) 的反應時間 及 180Hz 的屏幕更新頻率 。

同步技術 ：支援 NVIDIA G-Sync 及 AMD FreeSync ，減少畫面撕裂 。

保護：搭載 Samsung OLED Safeguard ，透過熱調節系統等技術減少屏幕燒烘情況 。

發售日期、售價及早鳥優惠

Samsung Micro RGB 電視 (MRA115MR95FXZK)

尺寸 ：115”

建議零售價 ：港幣 299,980 元

發售日期：2025 年 11 月 12 日

立即購買

Micro RGB 早鳥優惠 由 2025 年 11 月 12 日至 12 月 31 日 ，凡購買 115” Micro RGB 電視可享：

一站式上門度尺、安裝及售後服務

Slim Fit 掛牆架一個

Galaxy Z Fold7（256GB）星塵藍一部（價值港幣 15,198 元）

📍 全港首個體驗區 想率先體驗 Micro RGB 電視，可於 11 月 12 日至 23 日期間 ，親臨位於豐澤時代廣場店的體驗區（地址：香港銅鑼灣時代廣場 8 樓 818-821 號舖及 9 樓 914 號舖） 。

Odyssey OLED G5 電競顯示器 (G50SF)

尺寸 ：27”

建議零售價 ：港幣 3,480 元

發售日期：2025 年 10 月 30 日（已發售）

立即購買

