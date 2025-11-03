低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
賣兒童外型情趣娃娃遭法國警告 Shein宣布平台禁售
（法新社巴黎3日電） 法國當局譴責Shein電商平台出現兒童外型的成人情趣娃娃之後，創立於中國的電商巨擘Shein今天表示，旗下全球平台全面禁止販售情趣娃娃。
法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天警告，Shein平台若再度出現這類商品，他將採取行動禁止Shein進入法國市場。時值Shein在巴黎開設全球首家實體門市即將開幕之際。
法國「巴黎人報」（Le Parisien）1日刊登Shein平台販售的1款娃娃照片，產品說明有明確性暗示，娃娃高約80公分，手上還抱著1隻泰迪熊。法國反詐欺當局1日表示，Shein平台販售「兒童外型」的成人情趣娃娃。
Shein隨即宣布下架相關商品並展開內部調查。Shein隨後再度發表聲明說，已全面禁止「所有性玩偶類產品」，並下架所有相關商品與圖片。
Shein發言人告訴法新社，這項禁令適用於全球平台。Shein執行長唐偉表示：「這些上架內容來自第三方賣家，但我本人願意承擔責任。」
法國媒體披露，中國電商平台全球速賣通（AliExpress）也販售同類娃娃後，全球速賣通隨後表示，已立即下架相關商品。。法國兒童事務高級專員哈瑞（Sarah El Hairy）表示，已針對多個網站展開調查。
其他人也在看
黃淑蔓行商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心
歌手黃淑蔓（Feanna）最近獨自一人在尖沙咀一間商場內逛街，突然被人撞到並懷疑被陌生男子非禮，正當她驚惶失措之際曾以眼神向附近的人求救，卻未被理睬令她大感無助。她發文提醒其他女生逛街時要小心，又感謝大家的溫暖訊息。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 16 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 17 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 16 小時前
港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！
有網民近日於小紅書以「港漂買房第一難：房子沒交房就開始大漏水！」為題發文，表示自己跟太太「all in」購入奧運區一個樓齡約20年的二手單位，已簽完合約並正辦理按揭，惟近期上單位驗房並準備裝修事宜時，驚訝發現單位出現滲水問題，大呻「瞬間天都塌了！」更多買樓貼士：誤買「無契樓」亦不可踢契！臨約加一條款 保障免中伏！買連天台特色戶可隨意BBQ？漏水邊個負責？都要睇呢件文件該港漂指，發現廚房門口位置的牆身出現「浮起」的現象，更指出「買之前看房牆皮好像沒有浮起來的」。當再走近旁邊的地板，形容用腳一踩「黑水直接沿著地板縫鑽出來」，認為事情愈來愈不對勁，後來再檢查全屋地板，並於靠近廁所及客房的位置均出現同樣問題！港漂隨即聯絡賣方欲討論事件，惟對方斬釘截鐵地回覆：「Talk to my lawyer吧。」港漂咨詢裝修師傅，對方則表示單位滲水的原因應為「銅喉爆掉了，準備地板和牆撬起來換掉。」但目前仍未知修復滲水問題須額外支出的金額。港漂慘呻「自己确实还是嫩了点」，稱「社會又給弟弟上了一課」。有心水清網民留言表示：「這種房子叫化妝樓，其實agent（經紀）內心是清楚的」。不少網民都以過來人分享個人經歷，28Hse.com ・ 18 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 18 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 1 天前
101、故宮都輸了！「台北最強景點」狂吸1525萬人：交通方便、娛樂美食多
台北觀光魅力持續發燒，不僅擁有繁華的商圈與世界級地標，更有豐富的文創園區與歷史建築，滿足各年齡層遊客的多元需求。根據交通部觀光署最新統計數據顯示，2025年１月至７月台北市人氣景點排行榜出爐，西門町商食尚玩家 ・ 21 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅湖、福田等口岸周三起實施刷臉智能通關
【Now新聞台】國家移民管理局公布多項港澳台移民及出入境管理服務政策，包括本港多個來往內地的口岸，周三起實施人面識別通關。國家移民管理局公布10項移民和出入境管理服務政策措施，包括周三起，在深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡等多個口岸實施人面識別通關，適用於年滿14歲以上，同意採集核驗面相、指紋等信息，並持有效證件的內地及港澳居民。周三起亦會同步將港珠澳大橋、高鐵西九龍站等五個口岸劃為240小時過境，免簽政策適用入境口岸55個國家的公民，入境後可停留不超過240小時，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。建設中的河套港深創科園在區內科研場所、創科企業等工作的內地人，周三起經深圳園區管理部門備案後，可獲簽發3年多次有效往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。 #要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
太子集團關聯保險經紀與證券公司 被暫時吊銷牌照
最新消息，證監會網站資料顯示，與太子集團（Prince Group）關聯的保險經紀公司與證券公司，Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於「《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照」類別下最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示：「終止了受規管活動業務」。Yahoo財經 ・ 20 小時前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 1 天前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 18 小時前