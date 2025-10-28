賣冒牌波鞋兼洗黑錢1300萬元，兩兄妹網店負責人被捕。(政府新聞處)

海關於上周一(20日)採取特別執法行動，打擊網店售賣冒牌波鞋及洗黑錢案件，檢獲1,100件冒牌波鞋及衣物，市值200萬元，拘捕2人，他們年齡分別31及29歲，為兄妹關係，相信是網店負責人。

鞋墊下縫線粗糙

海關早前接獲市民舉報，指有網店售賣冒牌波鞋，經過深入調查及在商標持有人的協助下，海關突擊搜荃灣工廈一單位，檢獲該批貨物及採集大量數碼證據。涉案的冒牌波鞋仿真度高，但鞋盒破舊，與正品鞋盒有明顯分別，鞋墊下的縫線粗糙，部分帶有偽造大型交易平台「已認證」配件，以此誤導消費者。

廣告 廣告

賣冒牌波鞋兼洗黑錢1300萬元，兩兄妹網店負責人被捕。(政府新聞處)

營造具規模形象

海關又提到，涉案網店自設網站，其設計精美操作便捷，定時更新內容，亦提供多種付款方式，又在多個社交平台開設帳戶及賣廣告，營造具規模的形象，實際貨倉環境惡劣，貨物堆放雜亂無章。網店又以有現貨、免運費及可換貨令消費者覺得安全。該批貨品中不乏限量版及聯名款，有部分定價只略低於正品，更不時推出季節捉銷，吸引消費者搶購。

已凍結780萬元財產

調查又發現，該名31歲被捕人以3個個人及公司戶口，處理大量第三方個人戶口及支付服務商款項。自2023年至今，他以轉數快及銀行轉帳方式，收取2,000筆、共1,300萬元犯罪得益。收款後又以現金方式或轉帳至第3方提走，包括案中第二被捕人。海關已即時凍結其財產，包括330萬元存款及450萬元證券資產。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/賣冒牌波鞋兼洗黑錢1300萬元-兩兄妹網店負責人被捕/612723?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral