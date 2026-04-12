賭王何鴻燊女兒何超蕸離世 臨終前家人一直陪伴

何超蕸今日離世，臨終前家人陪伴在側。(資料圖片／中通社)

「賭王」何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今日離世，臨終前家人陪伴在側。

何超蕸的兄弟姊妹何超鳳、何超儀和何猷龍透過信德集團表示，何超蕸今日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴身邊。他們感謝各界慰問與關心，希望在此沉痛時刻能理解與包容；信德集團亦沉痛哀悼離世。

何超蕸生前擔任多項公職和社團成員，包括醫管局成員、藝術發展諮詢委員會委員、香港遼寧社團總會創會會長等，之前又出任過東華三院董事局總理及董事局主席。她在2024年獲政府委任為非官守太平紳士。

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