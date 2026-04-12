賭王何鴻燊女兒何超蕸離世 臨終前家人一直陪伴
「賭王」何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今日離世，臨終前家人陪伴在側。
何超蕸的兄弟姊妹何超鳳、何超儀和何猷龍透過信德集團表示，何超蕸今日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴身邊。他們感謝各界慰問與關心，希望在此沉痛時刻能理解與包容；信德集團亦沉痛哀悼離世。
何超蕸生前擔任多項公職和社團成員，包括醫管局成員、藝術發展諮詢委員會委員、香港遼寧社團總會創會會長等，之前又出任過東華三院董事局總理及董事局主席。她在2024年獲政府委任為非官守太平紳士。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024465/賭王何鴻燊女兒何超蕸離世-臨終前家人一直陪伴?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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48歲女子時代廣場洗手間遺下值萬元Gucci鞋 折返不翼而飛報警
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《給十九歲的我》發行商決定撤意大利電影節參展 深感遺憾保留法律權利
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伊朗拒美條件 范斯：未達共識已劃下紅線
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東涌城巴剷行人路車長送院不治 據報突然暈倒肇禍
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大埔宏福苑五級火｜7幢樓98%住戶能按時段執拾 近400戶盼可再次上樓
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珍惜生命｜16歲少女柴灣行人天橋墮下 當場證實不治
柴灣有人從高處墮下。警方今日清晨5時31分接獲途人報案指，發現一名少女倒臥在柴灣道迴旋處花園，懷疑她從高處墮下。死因有待驗屍確定救援人員到場後，該名16歲少女當場被證實死亡，警方初步調查相信她從附近一條行人天橋墮下，在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。行人天橋事後遺下一對粉紅色拖鞋，據悉少女生前受學業和情緒困擾。
好人好事｜加班至深夜 獲保安一暖心舉動助歸家 事主：嗰刻好想喊
加班至深夜，竟發現保安員原來在默默守護自己，是一件多麼窩心的事。近日有網民在社交平台分享，最近連續加班至深夜，原本以為公司樓下的保安員嫌棄自己太夜收工，誰知原來保安員默默地「守護」自己，亮起停車場外圍的大燈，好讓自己「行去大路光猛啲」。事主直言，得知真相一刻「好想喊」。
新項目安排反修例被捕人士在政府實習 鄧炳強：合條件未必做不到公務員
政府過去一兩年，為反修例事件被捕而未被檢控的人士，推出「特別項目」，保安局局長鄧炳強透露，內容包括帶他們到內地，讓他們認識國家，因為有些人或不知能否前往內地，當局會協助他們，甚至帶他們回去。當局甚至會安排相關人士在政府部門做實習工作，如果合乎條件，或能做公務員。鄧炳強今日（11日）一個電視節目中被問到，是否不會再向這批人士提出檢控，他回應說，當局在合乎法律的情況下，已採取毋須到法庭的方法處理。對於社會關注是否有書籍「黑名單」，列明出售哪些書籍便有機會違法，鄧炳強表示，重點不在於書名，而是書的內容有否煽動意圖。他認為，列出所謂的「黑名單」反而會讓不法份子開心，他們可能只需更改書名便不會被捕。
32歲男子土耳其抵港 薯片零食內藏1000萬元K仔被捕
香港海關在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。一名32歲男旅客昨日（10日）從土耳其伊斯坦堡飛抵本港。海關人員清關時，在他的行李內檢獲約25公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1,000萬元，遂將他拘捕。該名被捕人士已被控一項販運危險藥物罪，將於下周一（13日）在西九龍裁判法院提堂。罪成最高可被判囚終身根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。海關表示會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
利記上半場入兩粒 主場2：0致「富」
【Now Sports】利物浦爭取下屆歐洲聯賽冠軍盃資格下，周六英格蘭超級聯賽，主場對富咸，結果憑安古莫夏及沙拿上半場各入1球贏2:0，並且穩坐聯賽榜第5位。利物浦今場以加保擔任箭頭，而上周中歐聯8強首回合退居後備的沙拿亦回復正選，再配合年輕小將安古莫夏，展開兩邊側擊。富咸方面，排出「4-2-3-1」陣式，由蒙尼斯攻堅，今季狀態不俗的哈利威爾遜亦擔任正選。雙方上半場前半段是均勢，紅軍直到36分鐘終於打開缺口，安古莫夏接應穫斯中場傳送後，於左路進攻，並推回到禁區邊大位妙射入網成1:0。4分鐘後，利物浦幾乎同第1球一樣的進攻模式爭取到第2個入波，穫斯中場策動攻勢，傳予左路的安古莫夏，後者推回大位入禁區再傳中，門前的加保交予右邊的沙拿順腳熨射破網，利物浦上半場以兩球領先。富咸下半場調入史密夫路及及盧傑，希望可以收復失地，而紅軍領隊史洛69分鐘一口氣換入3名後備，包括了養傷多時的瑞典前鋒伊薩。雙方下半場節奏稍放慢，但仍有入波機會，包括了史密夫路接應蒙尼斯左路傳中，12碼點撞射斜出，而利物浦則有麥卡里士打完場前9分鐘一次反擊，禁區外怒射僅告貼柱出界，最後主隊維持勝2:0，全取3分。利物浦目前以3
港置周末10大屋苑錄得約5宗成交按周減少28.6%
香港置業研究部董事王品弟指出,雖然中東局勢問題尚待解決,但近期一手依舊熱熾,各區新盤空群出動,錄得理想銷情,連帶本周指標屋苑二手睇樓量踴躍並創出7周高位,但由於優質盤源陸續被吸納,二手筍盤買少見少,導致本週末二手交投略為回調。根據港置旗下分行統計,本周末(4月11-12日)10大指標二手屋苑錄得約5宗買賣成交,較上周末的7宗減少2宗或28.6%,創出4周低位。 (BC)#港置
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