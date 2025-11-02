低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
賴慰玲專訪︱兩子之母樂於平衡工作與母親之職：做人淨係得一個角色好悶！
賴慰玲（Winki）雖只是39歲，但早已是行內公認的好戲之人，最近更擔任起藝員訓練班的演技訓練導師。今年初成為兩子之母，Winki卻未有停下來，「我唔係淨係得母親呢個角色，做人淨係得一個角色好悶，想精彩啲一定要多啲責任喺身上面，其實幾好玩丫！」身兼多職仍能取個平衡，她更透露正在洽談新劇，又想回歸舞台演舞台劇，絕對是現代職場女性的寫照，「我可以安排好晒所有嘢，然後出去好全心全意咁做嘢，對我嚟講係個平衡，平衡得好就win win。」
親身讓兒子體驗珍惜食物
賴慰玲最近參與聯合國兒童基金會慈善跑啟動禮，育有兩子的她，坦言做媽媽後更關注兒童慈善工作。而她也非常著重教育下一代，除了將會帶大仔Marat參與「HERO RUN—童您跑」，私下亦會讓兒子明白珍惜的重要性，賴慰玲：「我同小朋友溝通會同佢講，呢個善事幫緊乜嘢人，點解我哋有食物，但世界上好多小朋友嘢食都冇。我之前有試過同佢玩饑饉，唔係真係去饑饉活動，係試下喺屋企24小時唔食嘢 ，我問：『你得唔得呀？』佢話都可以試下。朝頭早起身我再問佢：『唔食嘢得唔得呀？』佢話ok。到晏晝佢就話：『我應該要食少少嘢』。」而今次參與12月14日的WondeRun，她也想讓兒子多了解貧窮國家的兒童接受教育的問題，她認為不應因為貧困及戰火，而剝奪兒童接受教育的機會。「《童您跑》的截止日期是11月7日，我剛好趕得切報名。」
Winki就把握了這個機會，向兒子講到：「我就喺度可以同佢講：『你明唔明白，如果有小朋友完全冇食物，要等待食物嘅感受？所以真係要珍惜食物。』呢啲過程入面係最好嘅教育，做善事我都可以話畀佢聽，我哋幫緊嘅人。」
越多責任人生越精采
年初Winki誕下二仔Kavis，但不消一會已經復工。問到成為兩子之母後，如何在母親與演員的忙碌工作下取得平衡？她笑說：「坐月頭幾個月，一定留喺屋企嘅時間多啲，因為個小朋友需要你多啲，你就要做好媽媽嘅責任。但係當我檢視我自己人生嘅時候，我唔係淨係得媽媽呢個角色，我都要喺唔同嘅範疇平衡。有工作嚟嘅時候我就要做，我係咪唔理屋企？唔係！我可以安排好晒所有嘢，然後出去好全心全意咁做嘢，對我嚟講係個平衡，平衡得好就win win。」
賴慰玲從不視更多責任為負擔，更樂於在不同「角色」間遊走，「如果平衡得唔好，，又或者（做媽媽後）我唔做嘢喇，咁我個價值喺邊度？我唔係淨係得母親呢個角色，所有人，無論男男女女都係可以做到好多角色，我仲係人哋個女，我都好錫我阿媽。」她坦言，更多的責任，反而讓她的人生更精采：「我係咪做得好好？唔係，我都有進步嘅空間，但做人淨係得一個角色好悶，想精彩啲一定要多啲責任喺身上面，努力負呢個責任，其實幾好玩呀。其實仲有好多嘢可以發展，例如我涉獵教育工作，教訓練班，開始有啲教戲劇嘅工作，又幾得意。我淨係要湊仔、我唔做嘢？唔係丫，要咁先好玩。」
接下來Winki會投放更多時間在「演員」一職，「嚟緊都有劇集傾緊，我怕悶嘅，睇吓有咩機會，有事情嚟嘅時候我就會抓住佢，抱住呢個心態。」她更笑指正積極尋求重返舞台劇的機會，希望在劇場再見到大家！
UNICEF慈善跑分兩天舉行
慈善跑是聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）一年一度的籌款盛事。活動自 2006 年首辦以來，已吸引超過16萬名善心人士參與，連同個人及企業的善心捐款，累計籌得善款逾港幣1.46億元。今屆活動分兩天舉行，分別是今年12月14日、對象為兒童及家庭的「WondeRun童您跑」；以及明年1月4日、對象為青少年、成人跑手的「PoweRun超能跑」。
