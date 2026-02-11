賴清德促審議防務特別條例 確保武器交付

【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德周三（11日）表示，台軍最迫切的是及時獲得先進、精準武器，防務特別條例遲遲未通過，可能讓台灣跌出軍售優先名單，延宕關鍵武器裝備交付，讓國際質疑台灣自我防衞決心。他呼籲朝野政黨春節後開議即刻實質審議、盡速通過防務特別條例。

賴清德率三軍司令等出席記者會，他指台灣提升防務預算、維護地區安全絕非挑釁，而是展現自我防衞決心，受國際社會高度支持，提升防務支出、加大安全投資是民主盟友的共同趨勢，也使美國等主要軍備供應國當前產能早已排滿。台灣宣示自我防衞決心，獲得美國國會跨黨派議員公開支持，但現在預算遲遲未通過，可能讓台灣跌出軍售優先名單。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，今次是首次有台灣地區領導人率三軍司令向公眾說明政府戰略、軍事布局、軍購，如此高規格是要清楚地公開軍購案內容，既然立法院不讓賴清德在合憲前提下作報告，他就親自向社會報告；立法會不討論行政院版本的防務特別條例，就讓社會討論。

