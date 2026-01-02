賴清德再兜售分裂謬論 國台辦稱無改台獨必亡下場

【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德周四（1日）發表新年談話時稱，面對大陸的擴張野心，台灣要強化防衞及全社會防衞韌性，期盼朝野合作。大陸國台辦發言人陳斌華同日以答記者問方式回應，批評賴清德再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，無論賴清德及民進黨當局說甚麼、做甚麼，都改變不了「台獨」必然敗亡的下場。

陳斌華批評，賴清德的講話充斥着謊言與妄言、敵意與惡意，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實他是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

廣告 廣告

陳斌華提到，賴清德上任後頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張；為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境；同時對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；對內實行「威權統治」，大搞「綠色恐怖」、黨同伐異，製造「寒蟬效應」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】