賴清德宣佈打造台灣之盾防空系統 「編織保護國人生命財產安全的防護網」

賴清德今日（10 日）發表雙十演說，宣佈一系列加強軍事防禦能力的計劃。 (Photo by Daniel Ceng/ Anadolu via Getty Images )

台灣總統賴清德今日（10 日）發表雙十演說，最受國際關注的是其國防計劃。他提出三大目標，包括打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統、加強引進高科技建構智慧化防禦作戰體系，以及持續投資國防創新工業，建構守護自由民主價值的堅強防線。

類似以色列「鐵穹」系統

甚麼是「台灣之盾」？路透社昨日（9 日）已有報道披露，台灣會建造一套嶄新的多重防空系統，消息形容類似以色列的「鐵穹」（Iron Dome）。鐵穹系統可以攔截 4 至 70 公里範圍內的短程火箭、炮彈和迫擊炮，根據 BBC 去年一篇報道形容，鐵穹已成為世界上經過實戰考驗最長時間的防空系統，曾抵禦哈馬斯、黎巴嫩真主黨等組織的飛彈攻擊。

廣告 廣告

以色列全國佈置了鐵穹發射台，每台各有三至四個發射器，每個發射器有二十枚攔截飛彈。鐵穹透過雷達偵測和追蹤來襲火箭，計算哪些火箭可能落在人口稠密地區並進行截擊。以色列國防軍曾聲稱，鐵穹摧毀了九成的目標火箭。至於用作截擊的塔米爾攔截飛彈（ Tamir interceptor missile），據報每枚造價五萬美元（港幣約 39 萬元）。

以色列的「鐵穹」防空系統配備攔截飛彈，據指攔截成功率高達九成。(Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)

台灣目前的防空系統基本上沿用美製愛國者防空導彈系統及台灣自行研發的「天弓」防空飛彈。在上月舉行的台灣國際航太暨國防工業展，「天弓四型」首次曝光，據報射程高度超過七十公里，可攔截中程彈道飛彈。

防衞預算五年後佔 GDP 5%

賴清德在今日的演說中說：「二戰的結果告訴我們，侵略必敗，團結必勝，和平必須靠實力」因此他宣佈，今年底將提出國防特別預算，在明年度，按照北約標準提升國防預算至超過 GDP 3%，並且會在 2030 年前達到 GDP 5%，展現守護國家的決心。他解釋，國防支出的增加並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力。

賴清德說，透過新的國防預算，要達成三大目標。第一，加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網；第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；第三，持續投資國防創新工業，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。